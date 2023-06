Alors que Ludovic Blas se rapproche du Stade Rennais, le défenseur Birger Meling pourrait faire chemin inverse. Le FC Nantes s'intéresse à son profil.

Mercato : En plus de Yazici, le FC Nantes surveille Meling au Stade Rennais

Ludovic Blas est plus que jamais sur le départ au FC Nantes. Le milieu offensif est tout proche de s'engager au Stade Rennais, où un accord a d'ores et déjà été trouvé entre le joueur et le club breton. Les dirigeants du SRFC ont transmis une offre de 15 millions d'euros pour s'offrir le cadre nantais. Le dossier devrait connaître son issue dans les jours à venir.

Le remplaçant de Ludovic Blas est déjà tout trouvé à Nantes. Les Canaris ont en effet coché le nom du milieu offensif, Yusuf Yazici, d'après les informations de Télénantes. Un nom bien connu de la Ligue 1, lui qui appartient au LOSC depuis 2019, mais qui a connu deux prêts successifs, au CSKA Moscou et à Trabzonspor. Le FC Nantes pourrait être un bon moyen pour lui de se relancer. Ces dernières années, il a connu quelques pépins physiques, notamment une rupture des ligaments croisés en 2019. Le LOSC serait prêt à le libérer contre 5 millions d'euros. En parallèle de ce dossier, le FC Nantes suit d'autres profils, à commencer par celui de Birger Meling.

Un deal avec Birger Meling pour faire baisser le prix de Ludovic Blas ?

Le latéral gauche du Stade Rennais, Birger Meling, fait en effet partie des pistes étudiées par le FC Nantes dans ce mercato estival, si l'on en croit les informations de Télénantes. Jaouen Hadjam pourrait bien prendre une autre destination cet été, lui qui est notamment courtisé par la Salernitana. Les Canaris chercheraient ainsi à se renforcer au poste de latéral gauche.

L'international norvégien, Birger Meling, qui se dispute le poste de latéral avec Adrien Truffert au Stade Rennais, et encore sous contrat jusqu'en juin 2026, pourrait être intéressé par une autre expérience en Ligue 1. Une transaction avec le FC Nantes permettrait aussi de faire baisser le prix de Ludovic Blas, sachant que Meling vaut actuellement 5 millions d'euros sur le marché des transferts. Les deux clubs rivaux se mettont-ils d'accord sur ce deal ? Affaire à suivre...