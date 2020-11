ASSE Mercato : Un retour de Rémy Cabella dans les tuyaux ?

Publié le 24 novembre 2020 à 08:30

Depuis l’été 2019, Rémy Cabella évolue au FK Krasnodar en Russie. L’ancien milieu de l’AS Saint-Étienne s’est confié sur son avenir. Le joueur âgé de 30 ans envisage notamment un retour dans l’Hexagone après sa pige en Russie.

Rémy Cabella bientôt de retour à l’ASSE ?

Après deux années à l’AS Saint-Étienne, Rémy Cabella a fait le choix de tenter une nouvelle aventure à l’étranger. Depuis 2019, le milieu offensif évolue en Russie, du côté du FK Krasnodar. Sous contrat avec la formation russe jusqu’en 2022, l’ancien stéphanois s’est prononcé sur son avenir. Dans un entretien à France Football, le joueur de 30 ans a notamment évoqué un retour en Ligue 1. Mais pour l’ancien stéphanois, un retour à l’ASSE encore moins à Montpellier n’est pas une priorité. « Beaucoup de personnes aimeraient que je retourne à Sainté, à Montpellier. J’ai mes petits coups de cœur en moi. Le foot va tellement vite... On ne peut pas savoir », a confié Cabella.

Cabella à la relance avec Krasnodar

Bien qu’intéressé par un retour dans l’Hexagone, Rémy Cabella veut prendre son temps. Le milieu de terrain déclare vouloir « d’abord réussir à Krasnodar ». L’Ajaccien a vécu une première saison quasi blanche à cause d’une grave blessure puis du coronavirus. « Ils ont tout fait pour que je vienne, je suis le plus gros transfert du club, ils me font confiance, ils m’ont aidé pendant ma blessure. À moi de continuer, de faire ce que j’ai à faire et quand je sentirai le moment de partir, je le ferai. Et pourquoi pas en France », a expliqué le joueur également passé par l’OM. Déterminé à réussir en Russie, il réalise un bon début de saison avec son club. Il en est déjà à 7 buts et 2 passes décisives en 12 rencontres cette saison.













Par Ange A.