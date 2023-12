Le Lille OSC et le PSG s’affrontent ce dimanche à 20h45 au Stade Pierre Mauroy pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. La LFP vient de dévoiler les compositions officielles des deux équipes.

Lille OSC-PSG : La grosse surprise de Luis Enrique

Quelques minutes avant que le coup d’envoi du choc de la seizième journée de Ligue 1 entre le LOSC et le Paris Saint-Germain sur la pelouse de la Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy, la Ligue de Football Professionnel a dévoilé les équipes de départ de Paulo Fonseca et Luis Enrique. Côté lillois, l’entraîneur a aligné la compo annoncée un peu plus tôt dans la journée par la presse. En attaque, Yusuf Yazici est ainsi préféré en pointe plutôt que Jonathan David, mais Bafodé Diakité commence dans le couloir droit de la défense. Alors que Rémy Cabella était attendu, c’est finalement Gabriel Gudmundsson qui démarre cette rencontre contre les Rouge et Bleu. En face, Luis Enrique se présente avec des choix forts dans son onze de départ.

Comme attendu, Ousmane Dembélé, absent à Dortmund en Ligue des Champions, fait son retour sur le côté droit de l'attaque, aux côtés de Kylian Mbappé et Bradley Barcola. Avec la suspension de Gianluigi Donnarumma, Arnau Tenas va retrouver une fois encore les cages parisiennes pour la troisième fois cette saison. Le gardien espagnol de 22 ans aura ainsi une nouvelle occasion de se mettre encore en évidence avant le retour de l’international italien de 24 ans. Devant Tenas, Luis Enrique a aligné Marquinhos, Danilo et Lucas Hernandez de droite à gauche. Au milieu, ce sont Manuel Ugarte, Kang-In Lee et Vitinha qui ont été choisis. Warren Zaïre-Emery est également titulaire et pourrait évoluer au poste d’arrière droit en l’absence d’Achraf Hakimi.

La compo du LOSC face au PSG

Gardien : Chevalier

Défenseurs : Diakité, Yoro, Alexsandro, Ismaily

Milieux : André, Bentaleb - Zhegrova, Angel Gomes,

Attaquants : Gudmonsson, Yazici.

Le onze du PSG contre Lille

Gardien : Tenas

Défenseurs : Ugarte, Marquinhos, Danilo, Hernandez

Milieux : Lee, Zaïre-Emery, Vitinha

Attaquants : Dembélé, Mbappé, Barcola.