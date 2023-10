Après la victoire très difficile du LOSC à domicile contre le Slovan Bratislava, Lucas Chevalier a lâché une confidence.

LOSC-Slovan Bratislava : Une victoire dans la douleur

Que ce fût dur pour le LOSC jeudi soir à Pierre Mauroy. Malgré un net statut de favoris au coup d'envoi de la rencontre, les Lillois ont bien failli tomber dans un nouveau piège, trois semaines après avoir été tenus en échec à Klaksvik (0-0). Dans une première période très mal négociée, par les locaux, ce sont les visiteurs qui sont parvenus à trouver l'ouverture à la 23e minute par l'intermédiaire d'Aleksandar Cavric.

Menés à la pause, les Dogues vont fort heureusement réagir, d'abord grâce à l'insaisissable Yusuf Yazici à la 68, avant que Rémy Cabella ne donne un avantage définitif à son équipe 14 minutes plus tard (2-1, 82e). En fin de match, les Slovaques sont réduits à 10, et le LOSC fini par s'imposer 2-1. Un soulagement pour tout le stade.

Les murs ont tremblé à la mi-temps

Si le LOSC a complètement changé de visage en seconde période, c'est sans doute grâce à la soufflante de Paulo Fonseca à la mi-temps. D'après les dires de Lucas Chevalier en zone mixte après la rencontre, l'entraîneur portugais a secoué tout le monde dans le vestiaire. "On a vraiment mal débuté la partie, mais on a fini par inverser tout ça, et heureusement, parce que ça aurait été une grosse contre-performance de ne pas récupérer les trois points. On s’est fait secouer à la mi-temps, parce que ce n’était pas normal pour un club comme le LOSC de rendre une copie pareille. On a montré que l’on avait du caractère, et je pense que la réaction a été très bonne."