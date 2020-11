Manchester United : Paul Pogba évoque un profond mal-être

Publié le 16 novembre 2020 à 18:15

Après un match particulièrement décevant face à la Finlande (0-2), l'équipe de France s'est superbement reprise en s'imposant (1-0) à l'extérieur, sur la pelouse du Portugal. Une victoire qui qualifie les Bleus pour la phase finale de la Ligue des Nations et qui a vu le milieu de Manchester United, Paul Pogba, lui aussi réaliser une performance de haut niveau, trois jours après une débâcle.

Les heures difficiles de Pogba à Manchester United

Après des performances collective et individuelle catastrophiques contre la Finlande en amical, l'équipe de France et Paul Pogba ont relevé la tête avec panache au Portugal. Une victoire (1-0) qui offre aux Bleus une place en phase finale de la Ligue des Nations, avant même le dernier match contre la Suède, mardi. Un bol d'air pour Pogba, qui vit des heures compliquées à Manchester United. "C’est sûr que c’est une période difficile, une période que je ne connaissais pas dans ma carrière, a révélé le Mancunien à RTL. J’ai eu l’habitude de jouer tout le temps et d’avoir du rythme et là, comme ça, d’un coup, changer..." Il faut dire que Paul Pogba n'a été titulaire que deux fois lors des sept derniers matches des Red Devils, qui pointent à une triste 14e place de Premier League.

L'équipe de France, un bol d'air pour Pogba

La solide performance du milieu de terrain des Bleus au Portugal lui a fait un bien fou. "Je reprends mes sensations, petit à petit. Je me retrouve, avec mes coéquipiers, leurs conseils, le coach qui me parle, qui me met en confiance. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidé pour cette performance", a reconnu Paul Pogba, pas mécontent d'avoir quitté un temps Manchester United pour les Bleus. "C’est une fenêtre qui s’ouvre, une bouffée d’air quand tu viens ici. J’en parlais avec Antoine Griezmann et Raphaël Varane samedi, on était assis à table et on disait : 'Franchement les gars, je ne sais pas si on se rend compte, mais ce groupe est énorme'. On est tous content de se revoir, on est tous heureux." Compréhensible aussi pour ses deux coéquipiers, Griezmann et Varane, qui ne vivent pas leurs meilleurs moment dans leurs clubs respectifs.

Des mots qui montrent à quel point la situation à Manchester United est difficile à vivre. "Sur le terrain, on prend vraiment du plaisir, s'est réjoui Paul Pogba. Non pas que l’on n'en prenne pas aussi en club, mais ici ce n’est pas pareil. On rigolait aussi avec Kylian Mbappé parce qu’il arrivait en sélection en parlant plus portugais et italien que français. C’est vraiment une famille, c’est de la rigolade quand on vient ici." Tout en n'oubliant pas la performance, comme celle, majuscule, de samedi soir. "Je veux continuer comme ça et continuer à progresser. Avec le temps de jeu, ça va aussi m'aider. Pour être au haut niveau, ce sont des performances comme ça qu'il faut faire, tout le temps, être consistant", a conclu le milieu de terrain de l'équipe de France.













Par Matthieu