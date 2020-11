Stade Rennais : Julien Stéphan dévoilé son nouvel objectif

Publié le 25 novembre 2020 à 10:45

Le Stade Rennais est éliminé de la Ligue des champions avant le terme de la phase de poule. Cependant, leurs deux derniers matchs ne compteront pas pour du beurre. Julien Stéphan veut les gagner, afin de se qualifier pour la Ligue Europa.

Stade Rennais : Stéphan vise une place en Ligue Europa

Dernier du groupe E avec 1 point (-5), le Stade Rennais ne peut plus prétendre à une place qualificative en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les deux premières places ont été arrachées par Chelsea et le FC Séville au terme de la 4e journée de la phase de poule. Le club breton reste toutefois encore en course pour la Ligue Europa. En effet, Julien Stéphan et son équipe doivent finir à la 3e place de leur groupe, afin d’être admis en C3 pour les barrages. Un objectif que l’entraîneur du SRFC a évoqué dans sa réaction d’après match. « Le déplacement à Krasnodar (en Russie) sera important. Il pourra être déterminant pour la qualification en Europa League. On connaît cette importance… », a-t-il déclaré après la défaite face à Chelsea (2-1) au Roazhon Park.

Le point sur le groupe E

Favoris au coup d’envoi, Chelsea et le FC Séville ont survolé leur groupe où ils sont invaincus en 4 journées. Outre le match nul (3-3) entre eux, ils ont gagné trois matchs et totalisent 10 points chacun. Lors des deux dernières journées, les Blues et le club andalou joueront la première place. Quant au Stade Rennais FC, il est désormais à la lutte avec le FC Krasnodar qui compte également un seul point. Tenu en échec par le club russe (1-1), lors du match aller disputé à Rennes, l’équipe de Julien Stéphan doit refaire son retard lors du match retour, le 2 décembre. Et ce ne sera pas tout ! Le SRFC devra également prendre des points contre le FC Séville, en Bretagne, lors de son dernier match, pour éviter de se faire coiffer sur le fil par les Russes.













Par ALEXIS