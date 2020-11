Le PSG en retard, Juventus, Chelsea et Barcelone qualifiés

Publié le 25 novembre 2020 à 08:25

Le PSG a battu le RP Leipzig (1-0) en Ligue des champions. Contrairement à la Juventus Turin, le FC Barcelone et Chelsea, le club de la capitale n’a pas encore validé son ticket pour les huitièmes de finale de Ligue des champions.

Le PSG n'est pas encore qualifié

Hier mardi était un jour lors duquel les premiers qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue des champions ont été connus. La Juventus, le FC Barcelone, le FC Séville et Chelsea sont les premiers qualifiés malgré encore 2 matchs à leur calendrier dans cette compétition.

Dans le groupe G, le FC Barcelone et la Juventus Turin ont respectivement remporté leurs matchs contre le club turc Ferencváros (1-2) et le Dynamo Kiev (0-4). La Juventus avait mal commencé son match avec le but encaissé dès la 19e minute de jeu de Myrto Uzuni. Mais Cristiano Ronaldo a rapidement fait le nécessaire en égalisant à la 35e minute de jeu. Alvaro Morata donnera la victoire aux Italiens en inscrivant le but de la victoire dans le temps additionnel.

Le Paris Saint-Germain a suffisamment souffert avant de battre le club allemand RB Leipzig 1-0, avec un penalty de Neymar. Avec 6 points, le même nombre que Leipzig et trois de moins que Manchester United, l'équipe de la capitale française garde ses chances d’une qualification.

Balade de santé pour le FC Barcelone

Le FC Barcelone, malgré l’absence de Lionel Messi, a trouvé le chemin des filets (0-4). Dest (52e), Braithwaite (57e et 70e) et Antoine Griezmann (90e + 2) ont été les buteurs catalans de la rencontre. Du côté de Chelsea, Hudson Odoi a ouvert la marque face au Stade Rennais avant qu’Olivier Giroud, dans les arrêts de jeu, ne vienne offrir la victoire aux Blues (1-2). Le but de Guirassy (85e) n’a rien changé au résultat final de la rencontre.

Dans le même temps, le FC Séville dominait Krasnodar (1-2) lui aussi. Le club espagnol devient, après Chelsea, le deuxième club du Groupe E à avoir validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les buts espagnols ont été inscrits par Rakitić et Munir (4e et 90e). Wanderson (56) a pourtant réduit le score, mais cela n'a pas été suffisant pour empêcher la victoire de Séville.

Ce mercredi est le dernier jour de cette quatrième journée de Ligue des champions. Des matchs tels que l'Inter-Real Madrid, l'Atlético Madrid-Lokomotiv, le Bayern Salsburgo, Marseille-Porto, l'Olympiakos-Manchester City (entre 14h45 et 17h00) sont à l’affiche.













Par Gary SLM