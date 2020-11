Stade Rennais : Quand Kurt Zouma conseille Eduardo Camavinga

Publié le 25 novembre 2020 à 15:00

Le Stade Rennais s'est incliné dans les dernières secondes contre Chelsea (1-2), mardi au Roazhon Park, pour le compte de la quatrième journée de Ligue des champions. Plombés par deux pertes de balle et éliminés de la C1, les Rouge et Noir joueront une finale pour une place en Ligue Europa jeudi, à Krasnodar. Ils pourront peut-être appliqué le conseil donné par un joueur londonien.

Défaite cruelle pour le Stade Rennais

Les Rennais ont bien failli réussir à défendre leur invincibilité à domicile contre les clubs anglais, mardi face à Chelsea, à l'occasion de la quatrième journée de Ligue des champions. Le SRFC a perdu dans les dernières secondes sur un but d'Olivier Giroud, après être revenu au score quelques secondes auparavant. "On a beaucoup de déception de perdre dans ces conditions-là, encore plus compte tenu du contenu du match, de ce qu’on a été capable de produire, regrette Julien Stéphan, l'entraîneur du Stade Rennais. Après le premier quart d’heure, on a pris l’ascendant sur cette équipe de Chelsea, un ascendant qui s’est renforcé en deuxième mi-temps. L’égalisation est logique, on aurait peut-être espéré même pouvoir l’emporter sur la fin." Mais une perte de balle de Clément Grenier a permis aux joueur de Frank Lampard de l'emporter.

Kurt Zouma donne un conseil à Camavinga et aux Rennais

Si Julien Stéphan a "vu beaucoup de bonnes choses dans l’utilisation du ballon, dans l’agressivité, dans la récupération également", il pourra regretter les deux ballons perdus bêtement qui ont amené les deux buts de Chelsea. "Une équipe de haut niveau, quand tu lui en offres une, elle te punit", a commenté le coach des Rouge et Noir. Et pour éviter ce genre de punition, le défenseur des Blues Kurt Zouma a donné un conseil à Eduardo Camavinga à l'issue de la rencontre. Un échange capté par une caméra de RMC Sport. "Parfois, il faut balancer quand vous êtes derrière, a expliqué Zouma à Camavinga. Nous, c'est ce qu'on fait des fois. Quand il y a la pression, vous perdez les ballons et but direct. À chaque fois, c'est comme ça. C'est arrivé contre le PSG pareil." Le joueur de Chelsea fait référence aux nombreux buts offerts à ses adversaires par le SRFC, qui pratique des sorties de balles courtes depuis l'arrivée de Stéphan.













Par Matthieu