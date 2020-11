AS Monaco Mercato : Djibril Sidibé ouvre la porte de sortie

Publié le 25 novembre 2020 à 17:45

Djibril Sidibé est revenu à l’AS Monaco, cet été, après une saison passée à Everton en prêt. Ne faisant pas partie des premiers choix de Niko Kovac, il songe dès lors à un retour en Angleterre.

AS Monaco : Sidibé « a hâte de retourner en Angleterre »

Djibril Sidibé a été accroché par la Premier League où l’AS Monaco l’avait prêté à Everton la saison dernière (2019-2020). Ayant évolué dans le très relevé championnat anglais, le polyvalent arrière latéral rêve d’y retourner. « Ce championnat respire le football, les stades et les fans sont fantastiques. [...] J'ai hâte d'ailleurs de retourner en Angleterre, dans un avenir très proche », a-t-il déclaré dans un entretien dans L’Est-Éclair. Selon le défenseur des Monégasques, la Premier League est « la référence et reste le championnat numéro un » dans le football. Djibril Sidibé souhaite surtout retrouver les Toffees et leur charismatique manager. « J'ai par ailleurs eu la chance de côtoyer Carlo Ancelotti, une référence mondiale au poste d'entraîneur. Je conserve de mon passage à Everton que de bons souvenirs », a-t-il souligné.

Djibril Sidibé renvoyé sur le Rocher par Everton

Le n°29 de l’AS Monaco avait quitté la Principauté sous la forme d’un prêt payant de 2,5 millions d'euros, accompagné d'une option d'achat estimée à 14 millions d'euros. Mais à l’issue de la saison, son prêt n'a pas été concluant. Du coup, il n’a pas été conservé par Everton. Avec le club basé à Liverpool, Djibril Sidibé avait disputé 28 matchs, dont 25 en Premier League, pour cinq passes décisives. Cette saison, il a fait six apparitions et a été titulaire quatre fois avec l'équipe de Niko Kovac, en 11 journées de Ligue 1. L'international de 28 ans est sous contrat à l'ASM jusqu'en juin 2022 et sa cote est évaluée à 10 millions d'euros. Après victoire vendredi contre le PSG, l'AS Monaco est cinquième du championnat de France, à égalité de points avec les troisième et quatrième, l'OL et Montpellier HSC.













Par ALEXIS