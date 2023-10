Hier soir, l’AC Milan n’a pas fait le poids devant le PSG (0-3) en Ligue des Champions. Après le match, son entraîneur Stefano Pioli a eu une réaction totalement surprenante.

PSG-AC Milan : Stefano Pioli a vu son équipe meilleure que le Paris SG

Humilié à Newcastle (4-1) lors de la précédente journée, le Paris Saint-Germain a lavé l’affront en Ligue des Champions. Et c’est l’AC Milan qui en a fait les frais. Dans un Parc des Princes à guichet fermé, l’équipe de Luis Enrique a étrillé les Rossoneri mercredi soir à l’occasion de la troisième journée de la phase de groupes (3-0). Malgré ce résultat sans appel, l’entraîneur milanais, Stefano Pioli estime que son équipe a été meilleure que le PSG pendant une heure.

« Nous avons réalisé une très bonne performance, en jouant mieux que le PSG pendant 60 minutes. Ensuite, encaisser le deuxième but a rendu les choses difficiles, nous avons un peu baissé les bras, nous nous sommes repris en pensant que nous pouvions faire match nul. Nous sommes désolés, nous l’avons bien préparé, dans certaines situations ils avaient plus de qualité que nous et cela a décidé du résultat. Nous avons interprété la première période comme nous le souhaitions et nous l’avons bien fait, puis il a suffi d’une erreur d’inattention pour qu’un but soit marqué. Ensuite, il a fallu éviter le deuxième, il fallait plus d’organisation et aussi plus d’attention », a analysé le technicien italien en conférence de presse. En attendant le match retour dans quinze jours, Stefano Pioli a été séduit par un Parisien en particulier.

Stefano Pioli totalement bluffé par Warren Zaïre-Emery

Élu « homme du match » mercredi soir contre l’AC Milan, Warren Zaïre-Emery a éclairé le milieu du Paris Saint-Germain avec une vision de jeu digne d’un Andrea Pirlo, Andrés Iniesta ou encore Xavi Hernandez. Avec maestria, le prodige de 17 ans a conduit les Rouge et Bleu à la victoire avec deux passes décisives. Une performance qui n’a pas échappé à l’entraîneur du club lombard, Stefano Pioli. Devant les médias, le tacticien de 58 ans a souligné l'incroyable maturité du protégé de Luis Enrique.

« Un joueur très jeune, très mature sur le terrain, je le connaissais bien, il a une palette complète, il est très fort », a indiqué Pioli. Dans quinze jours, le 7 novembre prochain, l’ancien coach de l’Inter Milan aura l’occasion de revoir Warren Zaïre-Emery à l’oeuvre lors de la manche retour de la double confrontation entre l’AC Milan, à San Siro, dans le cadre de la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions.