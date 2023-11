Deux semaines après sa brillante victoire (3-0) au Parc des Princes, le PSG va défier l’AC Milan ce mardi à San Siro. Découvrez les compos probables des deux équipes.

AC Milan-PSG : Luis Enrique hésite encore entre Vitinha et Kang-In Lee

Après s’être parfaitement relancé suite à son effondrement à Newcastle début octobre (4-1), le Paris Saint-Germain à l’occasion de confirmer son statut de leader du groupe F lors de ce choc retour contre l’AC Milan, à l’occasion de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Programmée pour ce mardi, à 21 heures, au Stade San Siro, cette rencontre pourra aussi permettre au club de la capitale française de prendre une sérieuse option pour les huitièmes de finale.

Pour cette affiche, Luis Enrique ne devrait pas procéder à d’énormes changements dans son onze de départ habituel. Seules deux postes restent en suspens : le côté gauche où Vitinha et Kang-In Lee, tous deux performants en ce moment, sont en balance dans l’animation du milieu de terrain aux côtés de Warren Zaïre-Emery et Manuel Ugarte, et la pointe de l’attaque, où Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos sont en concurrence sans que la balance ne penche véritablement en faveur de l’un ou de l’autre. Les deux recrues estivales ne parvenant pas à s’imposer réellement.

Dernier du Groupe avec deux petits points engrangés en trois journées, l’AC Milan veut revenir dans la partie en se relançant face au Paris SG. Conscient que la partie ne sera pas de tout repos face au Champion de France en titre, Stefano Pioli compte s’appuyer sur un groupe de guerriers malgré de nombreuses blessures. Bennacer, Caldara, Chukwuez, Kalulu, Pulisic, Pellegrino. Kjaer, Loftus-Cheek étant tous incertains. Incertain pour ce match, le défenseur français Theo Hernandez devrait finalement pouvoir son rôle face à l’équipe de son aîné Lucas Hernandez.

La compo probable de l’AC Milan

Gardien : Maignan

Défenseurs : Calabria, Tomori, Thiaw, Théo Hernandez -

Milieux : Musah, Krunic, Reijnders

Attaquants : Okafor, Giroud, Leao.

L’équipe possible du PSG

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Skriniar, L. Hernandez

Milieux : Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha/Lee

Attaquants : Dembélé, Kolo Muani/Ramos, Mbappé.