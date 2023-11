À trois jours de son déplacement à San Siro pour croiser le fer avec l’AC Milan en Ligue des Champions, le PSG a reçu une bonne nouvelle en provenance d’Italie.

PSG : Theo Hernandez absent du groupe de l’AC Milan contre Paris ?

Deux semaines après la nette victoire du Paris Saint-Germain au Parc des Princes (3-0), l’AC Milan accueille le Champion de France ce mardi soir dans le cadre de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Et le club italien doit composer avec un nouveau forfait de taille pour ce match très important. En effet, après Pierre Kalulu, un autre défenseur français pourrait manquer à son tour la réception de la bande à Kylian Mbappé. Surpris samedi par une équipe d’Udinese réalise et opportuniste (1-0), les Rossoneri ont perdu leur vice-capitaine Theo Hernandez.

Victime d’une contusion à la cheville lors de l’échauffement d’avant match, l’international français de 26 ans a été remplacé par l’ancien parisien Alessandro Florenzi. Pour certains médias transalpins, le cadet de Lucas Hernandez sera forfait pour le match retour contre le PSG, mardi soir à San Siro. Un gros coup dur pour Stefano Pioli, qui compte déjà plusieurs blessés dans son groupe, notamment Ismaël Bennacer, Pierre Kalulu, Samuel Chukwueze, Marco Pellegrino et Marco Sportiello. Pour autant, l’AC Milan est dans l’obligation de battre le Paris SG pour continuer à exister dans cette compétition.

Stefano Pioli : « Le prochain match contre le PSG sera décisif »

Dernier du groupe F avec seulement 2 points au compteur après trois rencontres, l’AC Milan doit obligatoirement s’imposer à San Siro, mardi soir, face au Paris Saint-Germain, au risque de mettre en péril son aventure européenne en Ligue des Champions cette saison. Et Stefano Pioli en est bien conscient. Après la défaite à Paris, l’entraîneur italien avait notamment déclaré : « le prochain match contre le PSG sera décisif et nous essaierons de faire mieux que ce soir. Je pense que nous avons vu des choses positives, mais sur le plan technique nous devons absolument être plus précis, plus efficaces. » Le tacticien de 58 ans devra toutefois composer avec une avalanche de blessures. Ce qui constitue une bonne nouvelle pour son homologue parisien Luis Enrique et son équipe.