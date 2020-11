ASSE : Une grosse erreur de Claude Puel étalée au grand jour

Publié le 25 novembre 2020 à 23:20

L’ ASSE doit réagir et vite pour se sortir de la spirale négative de 7 défaites de rang en Ligue 1. Claude Puel pourrait autrement faire les frais de cette mauvaise première partie de saison.

ASSE : Mathoux démonte la méthode de Claude Puel

L’ ASSE a le dos au mur depuis sa défaite contre le Stade Brestois (4-1), la 7e consécutive en championnat. Pour s’en sortir, Claude Puel doit trouver la solution "miracle" comme Jean-Louis Gasset l’avait trouvé lors de la deuxième moitié de la saison 2017-2018. En attendant, l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne continue d’essuyer de vives critiques de consultants et journalistes sportifs. Et l’un des plus illustres, Hervé Mathoux, a livré son analyse sur la situation du club ligérien. Il a souligné une erreur du technicien de 59 ans, dans la gestion des jeunes joueurs de l'ASSE.

« Claude Puel est très bon pour finir la formation de jeunes joueurs. Il l'a montré partout où il est passé. Maintenant, ces jeunes il faut aussi qu'ils soient encadrés et le problème c'est qu'ils sont injectés dans l'équipe de manière trop massive », a dénoncé le journaliste de Canal+. Dans la suite de son analyse, Hervé Mathoux estime « qu’on ne peut pas comparer le standing d’un club et le standing d’une équipe à l'instant ’’T’’ ». Pour mieux se faire comprendre, il a adapté sa pensée au cas des Verts. « L’ASSE est un club majeur dans le football français, maintenant l’équipe actuelle ne doit pas s’appuyer sur le standing du club », a expliqué le présentateur du Canal Football Club.

L'AS Saint-Étienne « peut bien descendre »

Pour finir, Hervé Mathoux n’a pas caché son inquiétude pour Sainté et lui a conseillé « la prudence ». Selon le journaliste, « il ne faut pas croire que parce qu'on est l’AS Saint-Étienne, on ne peut pas descendre [en Ligue 2, ndlr] ». Seizième au classement de la Ligue 1 avec 10 points (-8) en 11 journées, l'équipe de Claude Puel s'est rapprochée dangereusement de la zone rouge de relégation. Elle n'a que 2 points de plus que le FC Lorient (barragiste) et 4 de plus que le premier relégable qui est le RC Strasbourg.













Par ALEXIS