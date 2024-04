OM : Gasset dévoile son groupe contre Lille avec plusieurs forfaits

À quelques heures du match entre Lille et l’OM ce vendredi soir, Jean-Lousi Gasset a dévoilé son groupe avec plusieurs absents de taille.

OM : Jean-Gasset privé de 8 joueurs clés contre le LOSC

Après sa défaite contre le PSG (0-2) à domicile, l’Olympique de Marseille se retrouve dans une position délicate en championnat. La quête d’une qualification pour la prochaine Ligue des champions exige une victoire impérative pour l’OM ce vendredi soir sur la pelouse du LOSC. Dans cette optique, Jean-Louis Gasset a révélé la composition de son groupe, toujours handicapé par les absences notables de joueurs clés tels que Valentin Rongier, Chancel Mbemba et Jonathan Clauss. Bamo Meïté, Jean Onana, Bilal Nadir, Ismaïla Sarr et Michael Murillo ne sont pas de la partie non plus.

Malgré ces absences importantes, l’entraîneur de l’OM pourra toute de même s’appuyer sur des éléments solides dans son effectif. La défense sera notamment renforcée par la présence d’Ulisses Garcia, Leonardo Balerdi et Samuel Gigot. Ces joueurs auront la lourde tâche de contenir l’attaque redoutable de Lille et de garantir une performance solide à l’arrière.

Pour Marseille, chaque point compte dans la course au podium. Une victoire ce vendredi soir serait non seulement un pas significatif vers cet objectif, mais aussi un signal fort envoyé aux concurrents directs dans la course à l’Europ. L’enjeu est donc de taille pour l’OM, qui devra faire preuve de détermination et de cohésion pour renverser Lille sur son propre terrain.

La liste des 21 joueurs retenus face au LOSC :

Gardiens : Lopez, Blanco, Van Neck

Défenseurs : Balerdi, Gigot, Merlin, Garcia, Sparagna, Soglo, Negouai

Milieux de terrain : Veretout, Kondogbia, Gueye, Harit, Ounahi

Attaquants : Aubameyang, Ndiaye, Henrique, Correa, Moumbagna, Sidi Ali