OM : Une élimination honteuse qui laisse déjà des traces

Publié le 26 novembre 2020 à 13:40

L'OM s’est incliné face au FC Porto (0-2), mercredi soir lors de la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Cette défaite scelle l’élimination honteuse de l’Olympique de Marseille à deux journées de la fin du premier tour de la compétition. L’occasion pour Pierre Ménès de se souvenir que le club phocéen n’est pas la seule risée du football français sur la scène européenne.

L'OM honteusement éliminé de la Ligue des champions

C’est l’histoire de la montagne qui a accouché d’une souris. Pour le grand retour de l'OM en Ligue des champions après sept ans d’absence, on s’attendait à des performances flatteuses, surtout après le bon parcours des hommes d’André Villas-Boas en Ligue 1 la saison dernière. Mercredi soir, c’était le match à ne pas perdre pour espérer se qualifier au deuxième tour de la compétition. Mais l’Olympique de Marseille a offert le spectacle d’une équipe à la ramasse, incapable de marquer le moindre but après les quatre premiers matchs de la phase de poules. Résultat des courses, l'OM est dernier de son groupe C, avec quatre défaites, aucun but marqué et neuf buts encaissés. Pire, le club provençal a battu le record d’Anderlecht (12 défaites de suite en Ligue des champions) avec 13 revers consécutifs. Florian Thauvin a été transparent malgré ses déclarations galvanisantes en conférence de presse d’avant-match. Valère Germain et Alvaro Gonzalez ont évoqué une soirée « difficile » face au FC Porto. André Villas-Boas a reconnu que « l'OM a touché le fond ».

Pierre Ménès tacle le football français

Dans ses commentaires après la rencontre, Pierre Ménès a exprimé son angoisse de voir l'OM jouer les premiers rôles en Ligue 1, mais être d’une faiblesse révoltante en Ligue des champions. « Finalement, le plus angoissant c’est que l'OM soit en position d’être aussi bien classé en Ligue 1 avec ses deux matchs en retard, alors qu’au niveau européen il montre son inutilité crasse », a déploré le journaliste de Canal+ sur son blog. Mais le célèbre confrère n’a pas que taillé le club marseillais. Il a également mitraillé les autres représentants français en Ligue des champions (le Stade Rennais et le PSG) pour leur piètre performance cette semaine. « C’est un constat désolant, pour les supporters marseillais en premier lieu mais aussi pour le foot français dans son ensemble, qui termine cette semaine de LdC avec un bilan médiocre de deux défaites et une victoire. Et encore, quelle victoire… », a-t-il pesté.

Pour rappel, l'OM a deux matchs en retard en Ligue 1 (RC Lens et OGC Nice). En cas de victoire au cours de ces deux rencontres, l’Olympique de Marseille (6e, 18 points), aura le même nombre de points que le PSG (1er, 24 points).













Par JOËL