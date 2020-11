OM : Le commentaire de Villas-Boas sur le record de Marseille

Publié le 26 novembre 2020 à 07:00

Défait par le FC Porto (0-2), l’OM a signé un triste record sur la scène européenne. André Villas-Boas s’est exprimé après la nouvelle contreperformance de Marseille en Coupe d’Europe.

13 défaites, André Villas-Boas impuissant

Après son 0 pointé lors de la phase aller, une réaction était attendue de l’OM mercredi pour la phase retour. Opposé au FC Porto pour la 4e journée, l’Olympique de Marseille s’est encore incliné (0-2) en Ligue des champions. Contre les Portugais, les Marseillais ont concédé leur 4e défaite de rang cette saison en C1. Les hommes d’André Villas-Boas se sont surtout offerts un nouveau record européen. Marseille est devenu le premier club à aligner 13 défaites consécutives en Ligue des champions. Après la rencontre, le coach de l’OM a été invité à se prononcer sur ce nouveau record. « Bon, on ne peut rien faire sur les treize défaites, elles sont là. On avait déjà touché le fond à Porto, on le touche encore ce soir », a lâché le technicien portugais à L’Équipe.

L’aveu de faiblesse du coach de Marseille

Pour André Villas-Boas, la marche était trop haute pour l’OM cette saison. « On a payé un prix très cher pour ce retour dans une compétition dont on rêvait, les autres sont meilleurs que nous, ils ont le niveau. Nous, pas encore. C’est dur », a poursuivi l’entraîneur marseillais. Celui-ci estime que son groupe manquait « beaucoup d’expérience » et d’efficacité. Le club phocéen n’a pas encore inscrit de but cette saison en Coupe d’Europe. Désormais éliminé en C1, le coach de l’Olympique de Marseille veut soigner la sortie du club. Il espère accrocher une place en Ligue Europa. « La Ligue Europa n’est pas un bonus […] On veut surtout bien sortir de cette compétition, avec une bonne image », a-t-il indiqué. Marseille sera opposé à l’Olympiakos puis à Manchester City pour ses deux derniers matchs de poules.













Par Ange A.