OGC Nice : Schneiderlin, des mots forts avant le Slavia Prague

L'OGC Niceaffronte le Slavia Prague, ce jeudi (21h) en Ligue Europa. Battus à l’aller (3-2), Morgan Schneiderlin et ses coéquipiers ont à coeur de refaire son retard pour se relancer dans leur groupe. C’est même un impératif pour eux selon le milieu de terrain du Gym.

Schneiderlin et l'OGC Nice jouent « leur destin »

Troisième du groupe C avant de croiser le fer avec Slavia Prague, l'OGC Nice doit prendre des points à l’Allianz Riviera, afin de rester en course pour une place qualificative en 16es de finale de la Ligue Europa. Morgan Schneiderlin est évidemment conscient de l’enjeu de cette rencontre de la 4e journée de poule. « C’est un match charnière, on le sait », a-t-il souligné en conférence de presse. « On sait que notre destin en Europa League passe par ce match. On doit tout faire pour le gagner », a promis la recrue estivale du Gym. L’ancien joueur de Manchester United et d’Everton a aussi donné des assurances sur le match décisif contre le club tchèque. Il indique que toute l’équipe niçoise a tiré les leçons du match perdu à Prague il y a trois semaines. « Nous avons fait une mauvaise prestation à aller. On sait où on a fait des erreurs et où on doit mettre l’accent pour leur faire plus mal », a-t-il rassuré.

Morgan Schneiderlin touché par la Covid-19

Morgan Schneiderlin a eu une coupure après le match contre l’AS Monaco (8 novembre), juste avant la trêve internationale. Il avait été testé positif à la Covid-19 , avec des coéquipiers, le lendemain du derby perdu (2-1). Du coup, il s’est entraîné à part durant la trêve. C’est donc à partir du lundi 23 novembre qu’il a « réintégré le groupe ». Les trois jours d'entraînement avec le collectif seront-ils suffisants pour le joueur de 31 ans ? Rendez-vous dans quelques heures pour s'en convaincre ou pas. L'OGC Nice compte 3 points et est devancé au classement par le Bayer Leverkusen et évidemment le Slavia Prague avec 6 points chacun. En cas de victoire, les Aiglons rejoindraient leurs adversaires. Pour rappel, Leverkusen reçoit le club israélien Hapoël Beer Sheva (3 points), dans l’autre match du groupe.













