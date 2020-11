OM-OGC Nice : Le match reporté pour cause de Covid-19

Publié le 17 novembre 2020 à 16:00

Le match OM-OGC Nice prévu au Vélodrome le samedi 21 novembre (21h), pour la 11e journée de Ligue 1 est reporté. Ce match était menacé de report depuis que plusieurs cas positifs de Covid-19 ont été déclarés au sein de l’effectif du Gym.

OM-OGC Nice reporté à une date ultérieure

C’est désormais confirmé, le match OM-OGC Nice est reporté officiellement. Dans un communiqué sur son site internet, la Ligue de football professionnel officialisé le report de la rencontre, à une date ultérieure. « Après avis de la commission nationale COVID FFF constatant l'indisponibilité certaine de plus de 10 joueurs sur la liste des 30 joueurs de l’OGC Nice, pour cause de tests RT-PCR positifs, pour son match contre l’Olympique de Marseille, la Commission des Compétitions de la LFP, agissant dans le cadre de l’article 2.4.2.2 du protocole d'organisation des matchs de la saison 2020-21, décide de reporter le match OM-Nice, comptant pour la 11e journée de Ligue 1 Uber Eats », a informé la LFP.

Deux matches en moins pour l'OM

Finalement, l’OM compte deux matchs en moins, en plus de celui contre le RC Lens (9e journée), dont la nouvelle date n'est toujours pas fixée. La date où se jouera OM-OGC Nice n'est pas encore connue non plus. À noter que l'Olympqiue de Marseille est 4e avec 18 points, tandis que l'OGC Nice est 8e avec 17 points. En Ligue 2, c'est l'oppostion entre l'AS Nancy et l'ES Troyes AC qui est reportée pour raison de coronavirus aussi.













