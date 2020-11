Stade Rennais : Après Aguerd et Terrier, d'autres absents...

Publié le 26 novembre 2020 à 14:40

Le Stade Rennais affronte le RC Strasbourg à La Meinau, vendredi (21h), lors de la 12e journée de Ligue 1. Sur une mauvaise série, les hommes de Julien Stéphan veulent relever la tête mais seront privés de plusieurs joueurs en Alsace.

Le Stade Rennais amoindri à Strasbourg

Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour Julien Stéphan et le Stade Rennais. Le défenseur marocain Nayef Aguerd a été testé positif au Covid-19 à son retour de sélection et a dû déclarer forfait pour la rencontre perdue contre Chelsea (1-2) en Ligue des champions. Tout comme Martin Terrier quelques heures avant la rencontre. Les deux joueurs doivent s'isoler et ne pourront participer au match de Ligue 1 sur la pelouse du RC Strasbourg, vendredi (21h). Gerzino Nyamsi, titulaire en défense centrale pour la première fois de la saison mardi devrait à nouveau être associé à Damien Da Silva côté Rouge et Noir. Car l'Italien Daniele Rugani est toujours forfait, au moins jusqu'à Noël a-t-on appris ce jeudi. Une très longue absence pour le défenseur blessé à Séville courant octobre.

Martin trop juste, Grenier absent ?

À l'issue de la conférence de presse d'avant match et du point médical de Julien Stéphan, d'autres mauvaises nouvelles sont tombées. Jonas Martin "est toujours trop juste", mais heureusement pour les Rennais, "il n'y a pas eu de casse mardi". Faitout Maouassa devrait donc être titulaire à La Meinau, "apte physiquement". En revanche, le coach du Stade Rennais devra probablement se passer de Clément Grenier, entré en jeu face à Chelsea. Le milieu de terrain "ne s'est pas entraîné" en raison d'une gêne musculaire. Julien Stéphan reste donc méfiant pour ce déplacement chez le 19e de Ligue 1. "On doit rebasculer très vite face à une équipe de Strasbourg qui n'est pas à sa place, a commenté l'entraîneur du SRFC. Elle est dangereuse avec de grosses qualités offensives, notamment Diallo et Ajorque. Ça tourne moins bien sur le plan défensif, mais c'est une équipe qui peut être dangereuse. Ils ont plutôt l'habitude d'emballer les matchs chez eux." Rendez-vous ce vendredi à 21h pour cette rencontre de la 12e journée de Ligue 1.













Par Matthieu