Stade Rennais : Encore de mauvaises nouvelles avant Strasbourg

Après sa cruelle défaite contre Chelsea (1-2) dans les derniers instants de la rencontre, l'éliminant de la Ligue des champions, le Stade Rennais doit vite se reprendre alors que deux matches importants arrivent : le premier à Strasbourg, pour se reprendre en Ligue 1, et le second à Krasnodar, mercredi, pour une place en Ligue Europa.

Le Stade Rennais encore affaibli à Strasbourg

La poisse semble poursuivre le Stade Rennais cette année pour ce qui est des forfaits de dernière minute. Déjà, avant le match de Ligue des champions face au Séville FC, en Espagne, les Rouge et Noir avait appris au dernier moment la suspension de Steven Nzonzi. Contre Chelsea, mardi (1-2), rebelote. Nayef Aguerd a été testé positif au Covid-19 et a dû déclarer forfait. Et comme si cela ne suffisait pas, Martin Terrier a subi, dans la foulée, le même sort. Deux absences préjudiciables pour Julien Stéphan, surtout en défense, où le Marocain a été remplacé par l'inexpérimenté Gerzino Nyamsi face aux Londoniens. Le jeune défenseur centrale, en l'absence également de Daniele Rugani, devrait à nouveau être titulaire vendredi soir (21h) à La Meinau face au RC Strasbourg, à l'occasion de la 12e journée de Ligue 1. Nayef Aguerd, comme Martin Terrier, ne seront effectivement pas disponibles pour cette rencontre.

Le RC Strasbourg sur la corde raide

Le Stade Rennais veut absolument s'imposer en Alsace pour relancer la machine. Avec une seule victoire en dix matches, les hommes de Julien Stéphan ont glissé du podium à la 7e place, sous la menace du RC Lens et de l'OGC Nice, en embuscade avec un match en moins. De son côté, le RC Strasbourg est dans une situation plus que dangereuse. 19es de Ligue 1, les joueurs de Thierry Laurey n'ont que six petits points au compteur et la direction attend cette rencontre contre Rennes pour prendre une décision quant à l'avenir du coach alsacien. Celui-ci serait privé d'Alexander Djiku et de Bongourou Kamara. "C’est encore trop tôt pour se prononcer de manière catégorique, notamment pour Bingourou qui a repris en douceur, lundi, le travail spécifique avec Stéphane Cassard, a révélé Kader Mangane aux Dernières nouvelles d'Alsace. Pour Alex (Djiku), qui n’a pas encore pu reprendre, ça a l’air plus compromis." Un match sous haute tension se dessine à La Meinau entre le RC Strasbourg et le Stade Rennais.













