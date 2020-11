ASSE : Caïazzo fortement impressionné par Christophe Galtier

Publié le 27 novembre 2020 à 14:30

Christophe Galtier, ancien entraîneur de l'ASSE, revient à Geoffroy-Guichard, dimanche (21h). Son équipe, le LOSC, affronte l’AS Saint-Étienne, lors de la 12e journée de Ligue 1. À cette occasion, Bernard Caïazzo a rappelé les souvenirs du passage du technicien de 54 ans.

ASSE : Bernard Caïazzo loue l'état d'esprit de Galtier

Bernard Caïazzo n’a pas oublié Christophe Galtier. Trois ans après son départ l'ASSE, ce dernier revient dans le Forez avec son nouveau club, le LOSC. Et le dirigeant du club ligérien s’est souvenu de la bonne collaboration qu’il a eue avec l’entraîneur, lors des sept saisons consécutives (du 15 décembre 2009 à juin 2017). « Dans le milieu du foot, il y a des tordus, des salopards, mais il y a aussi des gens qui prouvent que ça vaut la peine d’être dans ce milieu. C’est le cas de Christophe Galtier », a-t-il témoigné dans 20 Minutes. « C’est vraiment quelqu’un de fiable et de bienveillant. Heureusement qu’il y a des gens comme ça dans le foot », a ajouté le président du Conseil de surveillance de l’AS Saint-Étienne.

Caïazzo élogieux envers l'ex-coach de l'AS Saint-Étienne

Bernard Caïazzo en a profité pour lâcher une confidence sur les coulisses de la nomination de celui qui avait succédé à Alain Perrin à l'ASSE. « Pour Christophe Galtier, on s’était dit qu’on allait le mettre et qu’on verrait ensuite pour prendre quelqu’un au mercato hivernal. [...] Comme quoi il n’y a pas de règles, car on a connu sept années merveilleuses avec lui », a-t-il expliqué. Bernard Caïazzo a poursuivi avec les éloges sur le coach du LOSC, actuel 2e de Ligue 1 et 1er du groupe H en Ligue Europa. « Christophe est un garçon qui se bonifie tous les ans et qui continuera à se bonifier. C’est devenu un entraîneur de renom et je ne sais pas où il va s’arrêter », a-t-il déclaré. Avec l'ASSE, Christophe Galtier avait gagné le trophée de la coupe de la Ligue en 2013 et participé à quatre Ligues Europa entre 2013 et 2017.













