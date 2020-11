PSG Mercato : Un jeune joueur transféré règle ses comptes

Publié le 28 novembre 2020 à 17:30

Un jeune joueur prometteur a été transféré par le PSG chez les Girondins de Bordeaux en janvier 2020. Presque un an après, il est revenu sur son départ de son club formateur. Pour lui, c’était un impératif de partir ! Il en a profité pour éteindre la polémique Kylian Mbappé.

PSG : Yacine Adli a fui la forte concurrence au Paris SG

Formé au PSG, Yacine Adli, comme bon nombre de jeunes joueurs prometteurs, n’a pas pu s’imposer dans le club de la capitale. Après six années passées à Paris, il a décidé d’aller voir ailleurs. Et le Paris Saint-Germain, qui ne comptait pas sur lui, l’a cédé aux Girondins de Bordeaux à l'hiver 2020. Pour Canal+, le milieu de terrain de 20 ans a justifié son choix. Un choix qu’il ne regrette pas, selon ses explications. « Quand moi j’arrive en pro au PSG à 17 ans, je ne suis pas du tout prêt à jouer dans cette équipe-là, à y être titulaire. Puis quand je pars de Paris, ce n’est pas par prétention parce qu’il me faut plus de temps de jeu ou que je ne joue pas assez. C’est que je sais que dans cet effectif, c’est compliqué de se faire une place et qu’il va falloir aller s’endurcir ailleurs », a-t-il confié.

Yacine Adli n'avait pas la prétention de se comparer à Mbappé

Yacine Adli a un peu côtoyé Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain avant son départ à Bordeaux. Pour répondre à ses détracteurs qui l’accuse d’avoir la grosse tête, il a rappelé une phrase de la star parisienne. « La phrase de Mbappé quand il dit : ‘Moi on me parle pas d’âge’. Cette phrase il ne faut pas se l’attribuer parce qu’on n’a pas tous les mêmes processus. Certains, il leur faut plus de temps. Lui quand il dit ça, il sait de quoi il parle. Lui, il est prêt à jouer, et il est très costaud », a expliqué l’ancien Parisien. Comme quoi, il n’avait pas du tout la prétention de se comparer au Tricolore de 21 ans.

Qui est Yacine Adli ?

Yacine Adli est passé au centre de formation du Paris SG entre 2013 et 2018. Il avait ensuite signé son premier contrat pro à l’été 2018 et s'était lié au club jusqu’en juin 2021, avant son transfert chez les Girondins. Finalement, le natif de Vitry-sur-Seine n’a joué qu’un seul match avec l’équipe professionnelle des Rouge et Bleu. C’était le dernier de la saison 2017-2018, contre le SM Caen (0-0), en mai 2018. Vendu contre un montant estimé à 5,5 M€, Yacine Adli est sous contrat à Bordeaux jusqu’en juin 2023. Il totalise 40 matchs avec le club au scapulaire, pour 3 buts et 4 passes décisives. International U20 depuis octobre 2018, le néo-Bordelais est passé par les sélections U16, U17, U18 et U19.













Par ALEXIS