OL Mercato : 12 M€, c’est fait Lyon tient son nouveau Benzema

Publié le 29 novembre 2020 à 07:00

L’ OL a signé un joli coup l’été dernier en s’offrant Tino Kadewere, le meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière. L’attaquant zimbabwéen semble revenu à son meilleur niveau à Lyon et veut s’inscrire dans la lignée du Madrilène Karim Benzema.

Kadewere, la belle prise de l’ OL

Bien qu’absent de la scène européenne cette saison, l’Olympique lyonnais a signé de jolis coups cet été. L’une des réussites du mercato de l’ OL se nomme Tino Kadewere. Meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière (20 réalisations), l’avant-centre a rejoint les Gones cet été. Après des débuts timides en Ligue 1, le Zimbabwéen est l’homme providentiel de Lyon lors des dernières rencontres. Il a inscrit 4 buts et délivré une passe décisive lors de ses 5 derniers matchs. Interrogé par les médias du club, l’ancien havrais s’est exprimé sur sa réussite et son intégration à Lyon. Il confie se sentir « en famille », d’où sa réussite. « Ce n’était pas facile au début car j’arrivais du Havre. Tout était plus grand. J’étais content car tout le monde m’a aidé pour m’intégrer. Personne ne m’a mis de côté. Je suis arrivé dans une famille », a-t-il assuré.

Lyon peut remercier Benzema

Dans sa sortie, l’attaquant a également évoqué les raisons de sa signature à l’ OL. Tino Kadewere avoue être un grand fan de l’ancien buteur lyonnais Karim Benzema. À ce titre, il ne pouvait donc que répondre par l’affirmative lorsqu’il a été sollicité par le club rhodanien. « J’ai vu jouer Karim Benzema ici. Selon moi, il est le meilleur attaquant du monde […] Cela m’a donné envie de venir », a expliqué l’ancien buteur du Havre AC. Sous contrat avec Lyon jusqu’en 2024, l’international zimbabwéen a encore le temps de suivre les pas de son idole chez les Gones.













Par Ange A.