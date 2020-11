Mercato PSG : Thiago Silva, Chelsea dit merci au Paris Saint-Germain

Publié le 29 novembre 2020 à 11:14

Chelsea ne remerciera jamais assez Leonardo pour les mauvais choix mercato PSG. Le brésilien a favorisé l’arrivée de Thiago Silva sous les couleurs des Blues. L’ex-défenseur du Paris Saint-Germain, performant malgré ses 36 ans, a convaincu les dirigeants du club anglais de lui offrir un nouveau contrat.

Mercato PSG : Chelsea veut prolonger l’ex-défenseur du Paris Saint-Germain

Thiago Silva, malgré son bon niveau de jeu et son expérience, n’a pas été retenu par le PSG à la fin de son contrat. Leonardo, le directeur sportif du club francilien, avait estimé que son compatriote n’avait plus l’âge pour rester au Paris Saint-Germain. Malgré son geste fort en direction du club, à savoir son acceptation sans condition de la prolongation de son contrat pour 2 mois pour aller au bout de la compétition en Ligue des champions, Leonardo n’est pas revenu sur sa décision de le laisser partir malgré un avis favorable de Thomas Tuchel. L’entraîneur allemand du Paris Saint-Germain avait expressément demandé à son dirigeant de retenir Thiago Silva, visiblement sans succès.

Aujourd’hui à Chelsea, l’ancien milanais a retrouvé de l’importance au sein d’une équipe. Il a disputé 433 minutes de jeu en Premier League en 5 matchs, signe indiscutable de sa montée en puissance au sein de l’effectif de Frank Lampard. L'arrière central brésilien a trouvé une maison à Londres après avoir quitté le PSG presque par la porte arrière. Ce signe de son envie de rester à Londres n’a pas tardé recueillir l’assentiment de ses dirigeants qui ont entamé des négociations pour le prolonger. Il faut retenir qu’à son arrivée du Paris Saint-Germain, Thiago Silva n’avait signé qu’un contrat d’une année. Avec ses belles prestations, Chelsea, voulant éviter de se retrouver en situation de faiblesse dès janvier prochain, a décidé de prolonger son bail.

Mercato PSG : Chelsea profite des mauvais choix de Leonardo

Chelsea redoute en effet qu’un autre club profite des belles prestations de Silva sous ses couleurs pour se l’offrir. À noter que le joueur a le droit de signer, dès janvier prochain, avec le club de son choix pour un départ gratuit à la fin de la saison. C’est pour éviter une telle situation que les Blues voudraient prolonger son actuel contrat, selon la presse anglaise et AS. Le Paris Saint-Germain a donc rendu service aux Londoniens avec la non-prolongation du contrat de Thiago Silva, un joueur redevenu important au club anglais. Thiago Silva est apprécié pour deux raisons, il encadre merveilleusement bien les jeunes défenseurs du club en plus de muscler le jeu défensif des Blues. Son rôle dans l'actuelle 3e place de Chelsea en Premier League est reconnu. La suite au niveau de son contrat ne sera que pure logique.













Par Gary SLM