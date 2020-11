PSG Mercato : Raiola ferme la porte à un gros coup de Leonardo

Publié le 27 novembre 2020 à 18:00

Le PSG s'active sur le marché des transferts et prépare déjà la saison 2021-2022. Outre les prolongations des stars Kylian Mbappé et Neymar, les dirigeants parisiens travaillent aussi sur les dossiers Angel Di Maria et Keylor Navas, et notamment leurs successeurs. Leonardo a des idées précises sur la question, mais un de ses coups parfaits semble prendre du plomb dans l'aile.

L'avenir de Keylor Navas au PSG en suspens

Le PSG veut bâtir son futur autour de Neymar et, peut-être, de Kylian Mbappé. Les dirigeants parisiens semblent avoir accepté, selon le média espagnol Don Balon, l'idée que la saison en cours serait une année de transition. Il serait acquis que le club a besoin de digérer sa première finale de Ligue des champions, perdue contre le Bayern Munich au mois d'août (0-1). Le contrat de Thomas Tuchel prend fin en juin 2021 et il est clair qu'il ne sera pas prolongé. Le technicien allemand pourrait prendre la porte dès cet hiver en cas de catastrophe industrielle en Ligue des champions, à l'occasion du match déterminant contre Manchester United à Old Trafford, mercredi (21h). Kylian Mbappé, lui, ne semble plus adhérer complètement au projet et les négociations pour sa prolongation traînent. D'autres joueurs de "l'ancien PSG" pourraient également se voir montrer la porte de sortie l'été prochain, lors d'un mercato qui promet d'être animé.

Mino Raiola précise l'avenir de Gianluigi Donnarumma

C'est notamment le cas d'Angel Di Maria et de Keylor Navas. L'Argentin discute lui aussi d'une prolongation, alors qu'il arrive au terme de son contrat. Mais son âge (bientôt 33 ans) est un frein aux discussions. De même que pour le gardien costaricien (34 ans dans 15 jours) qui sent le vent tourner. Le PSG veut rajeunir son effectif, avec des cibles comme l'attaquant Dominik Szoboszlai (20 ans), le milieu Rayan Gravenbach (18 ans) ou le gardien Gianluigi Donnarumma (21 ans). Ce dernier est une des cibles privilégiées de Leonardo pour son PSG. Le portier de l'AC Milan est en fin de contrat en juin prochain et le Brésilien compte bien l'attirer dans ses filets.

Son agent Mino Raiola a déclaré qu'une offre de prolongation avait été refusée par Donnarumma récemment, orientant encore plus sa future destination vers Paris. Mais le célèbrissime agent a refroidi complètement le PSG ce vendredi, comme le confirme Calciomercato. En effet, Mino Raiola a annoncé que Gianluigi Donnarumma allait parapher un nouveau bail de quatre saisons en Lombardie. Un coup dur pour le mercato parisien. Et désormais, le mal est fait avec Keylor Navas, bien au courant que ses jours en tant que titulaire au PSG étaient comptés. Le gardien ne compte par revivre l'expérience du Real Madrid, où il était passé de n°1 à doublure de Thibaut Courtois. Pas question pour le Costaricien de revivre l'expérience, alors que Cristiano Ronaldo tente de le convaincre de rejoindre la Juventus.













Par Matthieu