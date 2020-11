ASSE – LOSC (1-1) : Frustré, Galtier peste contre l'arbitrage

Publié le 30 novembre 2020 à 06:00

Le Lille OSC a ramené le point du match nul (1-1) dimanche contre l’AS Saint-Étienne. Pour Christophe Galtier, le LOSC méritait mieux au vu des décisions arbitrales controversées.

Christophe Galtier charge l’arbitrage après Saint-Étienne

Fort de son carton contre le FC Lorient (4-0), le Lille OSC se déplaçait sur la pelouse de l’AS Saint-Étienne. Opposé à l’ASSE, le LOSC a été accroché par les Verts (1-1). Un résultat qui empêche aux Dogues de revenir à égalité de points avec le PSG. Le leader parisien a également été tenu en échec samedi par les Girondins de Bordeaux (2-2). Après la rencontre, Christophe Galtier n’a pas manqué d’exprimer son courroux. Pour le coach du Lille OSC, le penalty transformé par Wahbi Khazri a gracieusement été accordé. « Je considère que le penalty est une erreur manifeste d'arbitrage […] Je ne sais pas ce qui se dit dans les oreillettes. C’est quand même rare de siffler là-dessus. Tout le monde tombe dans le piège. On va essayer de rester calme », a déclaré le technicien lillois à Téléfoot.

Des regrets pour Lille ?

« Wahbi Khazri vient avec beaucoup d'expérience sur mon joueur Domagoj Bradaric. Avec la vidéo et des arbitres professionnels, cela ne devrait pas se produire », a poursuivi Christophe Galtier. « Nous n’avons pas fait un match complet. Il y a eu beaucoup de déchet dans notre jeu. Nous devons être plus constants […] Il n’y a pas eu de mouvement, beaucoup trop de précipitation et de jeu long », a expliqué le coach du FCN. Celui-ci se satisfait néanmoins de la réaction de ses poulains qui ont su revenir au score au retour des vestiaires.













Par Ange A.