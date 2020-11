OL : Tensions, Houssem Aouar répond à Juninho

Publié le 30 novembre 2020 à 21:36

Houssem Aouar n’était pas présent lors de la victoire de l’ OL face au Stade de Reims (3-0, 12e journée de Ligue 1) dimanche dernier. En cause, une sanction de Juninho pour avoir refusé de participer à la séance de décrassage de l’Olympique Lyonnais après la victoire à Angers (1-0, 11e journée). Après avoir livré sa part de vérité, le milieu lyonnais a dévoilé ce qu’il pensait de sa sanction.

OL : Houssem Aouar victime d’un malentendu ?

Le Lyonnais Houssem Aouar était resté scotché sur le banc des remplaçants lors du déplacement de l’ OL à Angers « à cause de la qualité du terrain ». Après la rencontre, le prodige lyonnais a refusé de participer à la séance de décrassage sur la même pelouse en raison d’ « une blessure à un adducteur ». Cependant, certaines sources ont annoncé que le joueur de 22 ans protestait contre son éloignement du terrain. Houssem Aouar dément cette version. Le prodige de l’ OL soutient qu’il a « refusé d’y participer pour la même raison ; à cause de la qualité de la pelouse ». D’ailleurs, pour prouver qu’il ne protestait pas, il a tenu à montrer sa bonne foi dès le lendemain. « Le lendemain, alors qu'il y avait un jour de repos pour l'équipe, je suis revenu au club pour faire une séance avec le coach et le préparateur, sur un terrain plus approprié pour mes adducteurs, parce que c’est une blessure que je traîne depuis un mois et demi », a fait savoir le natif de Lyon ce lundi, sur les antennes de RMC Sport.

Le joueur n’en veut pas à Juninho

Houssem Aouar a donc été sanctionné par Juninho lors de la réception du Stade de Reims sur un malentendu. Le jeune footballeur n’en tient pas rigueur au directeur sportif des Gones. « Je respecte la décision de mon directeur sportif », a déclaré Houssem Aouar avant de rappeler que le brésilien « a été un très grand joueur, il sait ce qu’il fait ». Pour le néo-international français, il faut éviter d’en faire des tonnes avec cette non-affaire. « Il n’y a pas autant d’histoires à faire […] Franchement, j’ai bien vécu cette affaire parce qu’il n’y a rien », a-t-il assuré.

Le milieu de terrain de Lyonnais conseille d’oublier cet épisode pour « passer à autre chose », car l’équipe « tourne bien en ce moment, donc il faut regarder de l’avant et arrêter de parler de ça ».Houssem Aouar ajoute en fin de son propos : « Moi, je ne suis rien à côté du groupe. »













Par JOËL