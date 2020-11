OL : Sanction de Houssem Aouar, Juninho a-t-il été trompé ?

Publié le 27 novembre 2020 à 12:30

Houssem Aouar ne participera pas au choc entre l’ OL et le Stade de Reims. C’est une décision de Juninho en réponse au refus du joueur de participer à la séance de décrassage de l’Olympique Lyonnais après la victoire à Angers. Un match pour lequel le milieu de terrain n’avait pas été aligné malgré sa disponibilité. Mais le directeur sportif brésilien pourrait avoir été abusé.

OL : Houssem Aouar interdit de participation contre le Stade de Reims

L’ OL recevra le Stade de Reims dimanche (13h) pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Pour Rudi Garcia, qui a entrepris une remontée spectaculaire au classement depuis plusieurs semaines, l’idéal aurait été de pouvoir compter sur son effectif au grand complet. Mais l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais sera privé des services de Houssem Aouar. Ce dernier a été interdit de participation par Juninho pour la réception des Rémois. La raison : le milieu de terrain de 22 ans a refusé de participer à la séance de décrassage sur la pelouse d'Angers SCO après la victoire de l’ OL (0-1, dimanche dernier, 11e journée de Ligue 1). Le néo-international français voulait ainsi protester contre le choix de son entraîneur de le laisser sur le banc des remplaçants durant l’intégralité du match. Juninho a donc réagi immédiatement contre ce qu’il considère comme une indiscipline caractérisée du natif de Lyon, en intimant l’ordre au tacticien de l’ OL de se passer de ses services face au Stade de Reims, dimanche prochain.

Le clan du joueur met les choses au clair

Mais le directeur sportif de l’ OL semble avoir été trompé en prenant cette sanction. Selon les explications de son clan dans L’Équipe ce vendredi, Houssem Aouar a bel et bien refusé de participer à la fameuse séance de décrassage, mais pas pour protester contre le fait qu’il n’avait pas été aligné pendant le match contre Angers SCO. Un membre de son entourage a expliqué que « Houssem est allé s’échauffer pendant le match et quand Kadewere a marqué, Rudi est venu lui dire de stopper l’échauffement car il n’allait pas entrer sur un tel terrain en raison de ses adducteurs ». Le prodige de l’ OL avait donc pris acte des raisons avancées par son coach. « Quand on est venu lui demander après le match, il a dit qu’il n’allait pas s’entraîner sur ce terrain en raison de l’état de la pelouse et sur un ton respectueux. Mais il n’était pas question de se soustraire à un entraînement », a ensuite indiqué le proche du joueur lyonnais. La preuve, c’est qu’ « il est revenu le lendemain travailler seul avec le préparateur et le coach », a fait savoir le proche, visiblement désireux de montrer que le jeune Rhodanien n’est pas un joueur indiscipliné.













Par JOËL