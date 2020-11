OL : Les vérités du clan d'Houssem Aouar après sa suspension

Publié le 29 novembre 2020 à 00:45

L’ OL reçoit le Stade de Reims ce dimanche lors de la 12e journée de Ligue 1. Houssem Aouar ne prendra pas part à cette rencontre puisque sanctionné par son club. L’entourage du milieu de terrain a tenu à rétablir la vérité sur les raisons de sa suspension.

L’ OL se passe d’Houssem Aouar contre le Stade de Reims

Invaincu depuis huit rencontres de Ligue 1 et fort de ses deux dernières victoires, l’ OL va tenter d’étendre sa série dimanche. L’Olympique lyonnais reçoit le Stade de Reims pour la 12e journée de championnat. En cas de victoire, Lyon reviendrait à deux points du PSG. Le leader a été tenu en échec vendredi par les Girondins de Bordeaux (2-2). Contre Reims, Rudi Garcia devra notamment se passer de Maxwel Cornet. L’attaquant ivoirien reconverti latéral par son entraîneur traîne une gêne à la cheville depuis son retour de sélection. Comme l’ancien messin, Houssem Aouar ne sera pas de la partie contre les Stadistes. S’il est vrai qu’il se remet d’une blessure, le milieu lyonnais est écarté pour des raisons disciplinaires. Juninho a en effet décidé que le numéro 8 des Gones ne jouera pas contre Reims.

Une sanction disproportionnée pour Aouar ?

Suite à la suspension d’Houssem Aouar, son entourage a tenu à faire la lumière sur les raisons de cette sanction. Après la victoire sur la pelouse peu praticable du SCO Angers, le milieu avait refusé de prendre des risques en participant à une séance de travail. « Il a dit qu’il n’allait pas s’entraîner sur ce terrain en raison de l’état de la pelouse et sur un ton respectueux. Mais il n’était pas question de se soustraire à un entraînement. Et il est revenu le lendemain travailler seul avec le préparateur et le coach », a confié un proche du joueur à L’Équipe. Mais cette attitude passe mal aux yeux de Juninho, attaché à l’esprit de groupe. Lyon tentera donc d’obtenir un résultat sans son milieu de terrain.

Le groupe de Lyon contre le Stade de Reims :

Lopes, Pollersbeck - Denayer, Benlamri, Bard, Dubois, De Sciglio, Diomande, Marcelo - Bruno.G, Caqueret, Jean Lucas, Paqueta, T.Mendes - Depay, Cherki, Kadewere, Toko Ekambi, Dembélé, Cornet.













Par Ange A.