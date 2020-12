OL : Aouar évoque son mercato mouvementé avec Memphis Depay

Publié le 01 décembre 2020 à 10:00

Très courtisés à l'OL l’été dernier, Houssem Aouar et Memphis Depay sont finalement restés à Lyon. Le premier était pourtant proche d’Arsenal et le second du FC Barcelone. Interrogé par RMC Sport sur leur mercato très agité, le meneur de jeu se réjouit du départ raté du Néerlandais.

OL : Aouar se réjouit de la présence de Memphis

Houssem Aouar n’a pas quitté l'OL malgré les nombreux courtisans qui sont à ses trousses depuis l’été 2019. Lors du dernier mercato estival, il disposait d’un bon de sortie du club rhodanien. La Juventus, le Real Madrid ou encore Arsenal sont en lice sur le recruter. Les Gunners ont même failli acter son transfert, mais Jean-Michel Aulas n’a pas trouvé son compte dans les offres arrivées sur son bureau. Cela, du fait de la sécheresse financière engendrée par la pandémie de coronavirus.

En plus d’Houssem Aouar, Memphis Depay était tout proche de s’engager avec le FC Barcelone. Il avait même un accord avec le club catalan et son nouvel entraineur Ronald Koeman, mais pour des raisons administratives, le transfert du capitaine de l'OL n’a pas été possible. Au bout du compte, son coéquipier formé à Lyon s’en réjouit. « C’est important qu’il soit resté pour l’équipe et pour moi aussi. On s’entend très bien, que ce soit sur le terrain ou en dehors », a confié Houssem Aouar sur la radio. « Memphis Depay va nous apporter énormément de choses, parce que c’est un très grand joueur. C’est un capitaine exemplaire, qui nous apporte énormément parce qu’il a beaucoup de confiance et de motivation », a expliqué le néo-Tricolore.

Memphis Depay proche du départ au Barça

En fin de contrat en juin 2021, Memphis Depay est parti pour quitter l'OL l'été prochain, car il n'a pas prolongé son contrat. Il est aussi probable que le Barça passe à l'offensive pour conclure son transfert cet hiver, en janvier 2021. Quant à Houssem Aouar (22 ans), son bail est valide jusqu'en juin 2023. Cependant, il souhaite franchir un palier dans un club plus grand que l'Olympique Lyonnais qu'il a intégré à l'âge de 11 ans. À l'issue de la saison, le natif de Lyon va donc encore animer le mercato des Gones. Sa valeur sur le marché des transferts est estimée à 50 M€.













Par ALEXIS