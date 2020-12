Stade Rennais : Stéphan prépare une surprise à Krasnodar

Publié le 01 décembre 2020 à 12:25

Le Stade Rennais joue son avenir européen mercredi (18h55) sur la pelouse de Krasnodar, à l'occasion de la cinquième journée de Ligue des champions. Une victoire et le SRFC pourrait goûter à la Ligue Europa au printemps, mais Julien Stéphan sera privé de l'unique buteur rennais de l'histoire en C1, Serhou Guirassy, blessé à Strasbourg en Ligue 1.

Serhou Guirassy, le coup dur pour le Stade Rennais

Les images laissaient craindre le pire, vendredi, quand Serhou Guirassya été sévèrement taclé par Stefan Mitrovic, à l'occasion de la rencontre de la 12e journée de Ligue 1 entre le RC Strasbourg et le Stade Rennais, à La Meinau (1-1). La mauvaise nouvelle est tombée lundi soir pour le SRFC. "Suite à l’intervention de Mitrovic lors de Strasbourg - Rennes, je vais être absent plusieurs semaines, a tweeté le buteur des Rouge et Noir. Je vais travailler dur pour revenir plus fort. Merci pour vos messages." Un coup dur pour Julien Stéphan, Serhou Guirassy est en effet l'unique buteur de l'histoire du Stade Rennais en Ligue des champions, avec une réalisation contre Krasnodar (1-1) et une contre Chelsea (1-2). Alors que le SRFC joue son avenir européen mercredi (18h55) contre les Russes, l'entraîneur breton va devoir trouver d'autres solutions offensives.

Julien Stéphan, la surprise du chef

Ce match compte énormément pour le Stade Rennais : "Il peut être décisif, sauf en cas de nul qui laisserait tout en jeu pour la dernière journée, a résumé l'entraîneur des Rouge et Noir. Ensuite, on y va avec une grande détermination. Ce sera aussi un match devant 10 000 personnes. Ils ont l'avantage d'avoir du monde, ça va nous permettre de rejouer dans une ambiance, source de motivation supplémentaire. Je suis convaincu que les joueurs seront dans une détermination totale, avec un investissement à 200 %. Je ne sais pas quel sera le résultat, mais je suis convaincu qu'ils seront investis d'une mission." Et cette mission pourrait bien être confiée à M'Baye Niang, l'homme fort de Julien Stéphan lors de l'année 2019. Jouera-t-il contre Krasnodar mercredi ? "Il est entré dans les trois dernières rencontres, donc vous avez la réponse", a lancé Stéphan à L'Equipe. Lui qui veut "être redoutable d'efficacité" en Russie pourrait choisir ce match important pour définitivement relancer son attaquant, qui reviendrait alors en grâce au SRFC.













Par Matthieu