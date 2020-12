OL Mercato : Un attaquant évoluant en Suisse dans le viseur

Publié le 01 décembre 2020 à 13:10

L'OL prospecte pour remplacer Memphis Depay et Moussa Dembélé sur le départ. Le premier pourrait même partir cet hiver au FC Barcelone. Outre la piste menant vers Islam Slimani, l’Olympique Lyonnais aurait des vues sur un attaquant qui évolue en Suisse.

OL : Aiyegun Tosin surveillé de près par Lyon

En marge du nom d’Islam Slimani associé à l'OL, le club rhodanien est en quête d’un attaquant pour prendre la place de Memphis Depay proche de rejoindre le FC Barcelone, à spet mois de la fin de son contrat. Très convoité et visé surtout par des clubs anglais, dont West Ham, Moussa Dembélé est aussi annoncé sur le départ. L’été dernier, Manchester United avait tenté de le recruter, avant de finalement s’offrir Edinson Cavani, librement. À quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais a coché le nom d’Aiyegun Tosin d'après les révélations de Le 10sport. Il n'est certes pas encore question de négociation pour le transfert de ce dernier, mais la cellule de recrutement des Lyonnais le suit de très près à en croire la source.

Qui est Aiyegun Tosin ?

Aiyegun Tosin est un Nigérien évoluant au FC Zurich depuis septembre 2019. Bien avant de rejoindre le club suisse, la cible de l'OL avait porté les couleurs du FK Ventspils, un club de la Lettonie. C’était entre mars 2017 et l’été 2019. Cette saison, le natif de Lagos (Nigéria) a pris part à cinq matchs pour un but inscrit en Super League (championnat suisse de l’élite). Le polyvalent joueur de 22 ans est sous contrat jusqu'en juin 2024 et vaut 1,5 millions d'euros selon Transfermarkt. L'OL est également sur un jeune milieu de terrain suédois de 17 ans, Aimar Sher, qui évolue à Hammarby et dont la valeur est évaluée à 3 millions d'euros.













Par ALEXIS