Stade Rennais : Guirassy, infos inquiétantes sur sa blessure

Publié le 01 décembre 2020 à 18:25

Le Stade Rennais va devoir faire sans Serhou Guirassy pendant "plusieurs semaines", à la suite de sa blessure consécutive à un tacle mal maîtrisé du Strasbourgeois Stefan Mitrovic, vendredi, lors du match nul (1-1) entre les deux équipes. Et les dernières informations sur la cheville du buteur ne sont pas rassurantes...

Guirassy, la grosse tuile pour le Stade Rennais

Les images du tacle de Stefan Mitrovic sur le buteur des Rouge et Noir, lors de RC Strasbourg - Stade Rennais (1-1) vendredi, ne laissaient rien présager de bon. La nouvelle est tombée lundi du côté de Rennes. "Il est blessé et sera absent longtemps, on a appris le diagnostic lundi", a commenté Julien Stéphan. On a apprenait dans la foulée, par l'intermédiaire du compte Twitter de Serhou Guirassy, une absence évaluée à plusieurs semaines... "Suite à l’intervention de Mitrovic lors de Strasbourg - Rennes, je vais être absent plusieurs semaines, a tweeté le buteur des Rouge et Noir. Je vais travailler dur pour revenir plus fort. Merci pour vos messages." Sans plus de précision, les supporters du SRFC attendaient de savoir combien de temps exactement ils allaient être privés de leur attaquant, alors que d'importantes échéances arrivent en Ligue des champions et en Ligue 1.

De huit à dix semaines sur le flanc...

Les informations révélées ce mardi ne sont pas allées vers l'optimisme. Selon L'Equipe, Serhou Guirassy sera absent quatre à dix semaines. RMC se fait de son côté plus précis et annonce une indisponibilité minimum de huit semaines. Le buteur du Stade Rennais, l'unique en Ligue des champions, ne pourrait donc faire son retour sur les terrains qu'au mois de février, soit pour d'éventuelles seizièmes de finale de la Ligue Europa, si le SRFC venait à battre Krasnodar mercredi (18h55). En attendant, Julien Stéphan devra composer avec Adrien Hunou et M'Baye Niang. "Il reste trois joueurs dans ce secteur de jeu. On prendra une de ses trois options mercredi pour le début du match et ceux qui ne débuteront pas auront sûrement leur rôle à jouer au cours de la rencontre", a annoncé Julien Stéphan.













Par Matthieu