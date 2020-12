PSG Mercato : Vendre Mbappé pour financer une énorme arrivée

Publié le 01 décembre 2020 à 17:25

Le PSG veut bâtir son avenir sur de nouvelles bases et cela passe par des changements lors des prochains mercato. Certains cadres devraient quitter le club, tandis que la direction veut construire sa nouvelle équipe autour d'un noyau dur composé de Neymar, Marquinhos et Marco Verratti. Kylian Mbappé, désireux de quitter le club, pourrait servir de monnaie d'échange pour une arrivée colossale.

Le PSG va faire peau neuve en 2021

L'état-major parisien a décidé qu'il y aurait du changement chez les champions de France. Après une saison précédente riche de quatre trophées et d'une finale de Ligue des champions, Doha semble avoir accepté l'idée que la saison 2020-2021 en serait une de transition. Le PSG est en difficulté en Ligue des champions et pourrait connaitre l'élimination en phase de groupes pour la première fois de l'ère qatarienne débutée en 2011. En Ligue 1, le Paris SG est moins dominateur qu'à son habitude et laisse filer des points, marqué par le rythme infernal imposé par une saison marquée du sceau du Covid-19. Ainsi, Leonardo et les dirigeants préparent l'avenir. Neymaren sera le chef de file, le Brésilien devant prolonger sous peu. Les départs d'Angel Di Maria, Keylor Navas ou encore Julian Draxler sont à prévoir, tandis que le cas Kylian Mbappé pose encore question.

Mbappé n'est plus l'unique prodige européen

La prolongation du n°7 du PSG traîne en longueur et les deux camps ne semblent pas près de trouver un accord. Kylian Mbappé rêve même d'ailleurs. Il considère avoir fait son temps au PSG et voudrait poursuivre l'aventure ailleurs en Europe. Seul Liverpoolsemble en capacité de s'offrir le jeune Français, et Jürgen Klopp semble désirer sa venue plus que toute autre. Les Reds auraient les mains libres depuis que le Real Madrid a compris qu'il n'aurait pas les moyens de se payer le joueur en 2021. Une indemnité d'au moins 150 millions d'euros est attendue par le PSG, qui sait déjà très bien quoi faire de cet argent. Leonardo, selon Sport, rêve en effet d'attirer l'attaquant du Borussia Dortmund, Erling Haaland. Le buteur norvégien de 20 ans pourrait partir contre 100 millions d'euros, mais sa cote ne cesse d'augmenter. Haaland a marqué 17 buts et réalisé trois passes décisives en seulement 14 match cette saison et impressionne de plus en plus. Le PSG voudrait en faire le pilier de son attaque au côté de Neymar et a déjà son plan tout tracé pour le mercato estival de 2021.













