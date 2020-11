PSG Mercato : Le successeur de Neymar trouvé à Vasco de Gama !

Publié le 30 novembre 2020 à 19:55

Le PSG prépare l'avenir avec l'aide de Neymar et les bons conseils du Brésilien ont amené les dirigeants parisiens à se pencher vers un jeune joueur de Vasco de Gama. Présenté comme le successeur de Neymar, l'ailier de 18 ans intéresse le Paris SG, notamment dans le cas d'un départ de Kylian Mbappé au mercato estival.

Neymar, recruteur n°1 du PSG

La prolongation du contrat de Neymar, qui prend fin en juin 2022 n'est pas encore actée, mais elle semble sur la bonne voie. En effet, les discussions avancent bien et Neymar aurait assuré Leonardo de sa fidélité, afin de mener à bien leur projet commun : remporter la Ligue des champions. En plus de conditions salariales raisonnables, la star brésilienne aurait promis à son directeur sportif de lui donner un petit coup de pouce pour les prochains mercato, grâce à son influence et son carnet d'adresse. Selon les médias espagnoles, Neymar aurait déjà proposé à Leonardo le profil de son compatriote Richarlison, attaquant de 23 ans actuellement sous les ordres de Carlo Ancelotti. Un coup à 60 millions d'euros, une somme considérée comme trop élevée par l'état-major parisien, qui réfléchit tout de même à la somme qui pourrait être réinvestie à la suite de l'éventuel transfert de Kylian Mbappé.

Un prodige de Vasco de Gama à 30 millions d'euros

Afin de construire un futur effectif basé autour d'une jeunesse à fort potentiel, Neymar continue sa prospection auprès de ses compatriotes. De jeunes joueurs, pour coller aux profils déjà étudiés que sont ceux de Dominik Szoboszlai ou de Ryan Gravenbach, les joueurs du RB Salzburg et de l'Ajax Amsterdam. Selon les informations de Don Balon en Espagne, le PSG est sûr le prodige brésilien Talles Magno. L'atout offensif de Vasco de Gama, 18 ans, "génère le danger à chaque fois qu'il a le ballon dans les pieds par son audace", écrit le presse ibérique. Cette saison, il a joué 27 matches toutes compétitions confondues pour deux buts et trois passes décisives. "Talles Magno doit encore améliorer son efficacité", mais peut quitter Vasco de Gama contre la somme de 30 millions d'euros. "Presque rien", écrit Don Balon, qui révèle également que le Real Madrid et le FC Barcelone sont sur le coup.













Par Matthieu