PSG Mercato : Keylor Navas très inquiet, son successeur arrive

Publié le 12 novembre 2020 à 11:10

Au PSG, pas un jour ne passe sans qu'un nouveau caillou vienne se mettre dans la chaussure de Leonardo et des dirigeants. Alors qu'ils négocient les prolongations de Neymar et Kylian Mbappé, les Parisiens doivent faire face au mal-être de Keylor Navas, très inquiet pour son avenir chez les champions de France.

Keylor Navas doute de son avenir au PSG

Keylor Navas et son entourage sentent que quelque chose ne va pas au PSG. Occupés par le mercato, les prolongations de contrat de Kylian Mbappé et Neymar, et l'avenir de Thomas Tuchel, les dirigeants parisiens en oublieraient presque le gardien de but costaricien. Impérial en ce début de saison, Keylor Navas n'a encaissé que trois buts en neuf matches de Ligue 1. Et malgré les défaites en Ligue des champions contre Manchester United (1-2) et au Red Bull Leipzig (1-2), il est difficile de faire des reproches à l'ancien gardien du Real Madrid, déterminant lors du tournoi final européen à Lisbonne cet été. Pourtant, le portier du Costa Rica, 33 ans, sent que le vent tourne au PSG, comme son entourage l'a révélé au média espagnol Don Balon. Navas aurait en effet l'impression de revivre à Paris ce qu'il a connu à Madrid.

L'inquiétude Gianluigi Donnarumma

Au PSG, Keylor Navas se sent de plus en plus dans une position inconfortable. S'il est indiscutable pour le moment dans les cages parisiennes, les dernières informations en provenance de l'Espagne ne sont pas rassurantes pour lui. Le gardien serait inquiet "de perdre sa notoriété et sa place de titulaire au profit d'un jeune gardien". Selon Don Balon, le PSG serait plus que jamais sur les rangs pour embaucher Gianluigi Donnarumma, portier de l'AC Milan. Les manoeuvres des dirigeants parisiens font sentir à Navas que "sa présence n'est plus tenue en si haute estime". Le Costaricien s'inquièterait alors de revivre la situation qu'il a connue au Real Madrid avec le Belge Thibaut Courtois, quand il a avait été mis au placard. Si son contrat court encore jusqu'en juin 2023, Keylor Navas se poserait de plus en plus de question sur son avenir. Et il pourrait considérer la possibilité de signer un dernier bail ailleurs qu'au PSG, pour ne pas finir en doublure de la future recrue parisienne.













Par Matthieu