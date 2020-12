LOSC : Galtier se frotte les mains avant le Sparta Prague

Publié le 02 décembre 2020 à 23:00

Le Lille OSC (LOSC) recevra le Sparta Prague jeudi (18h55), pour le compte de la 5e journée de la phase de poules de la Ligue Europa. Présent ce mercredi soir en conférence de presse, Christophe Galtier, entraîneur lillois, a livré des informations qui rassurantes aux supporters.

LOSC : Christophe Galtier optimiste pour le Sparta Prague

Malgré son bon parcours en Ligue Europa (2 victoires, 2 matchs nuls et premier du groupe H), le LOSC n’a pas encore validé son ticket pour les 16es de finale de la compétition à deux journées de la fin de la phase de poules. C’est dans ce contexte que le Lille OSC recevra le Sparta Prague demain jeudi. En cas de victoire, les Dogues seront qualifiés pour les 16es de finale. Christophe Galtier se veut rassurant et a annoncé que son groupe était d’attaque pour la réception des Tchèques. « Tout le monde est opérationnel par rapport au groupe qui a joué le dernier match », a assuré le coach du LOSC devant les journalistes avant d’indiquer : « Le groupe a travaillé sérieusement mardi et ce matin. Ils se sont plongés rapidement sur la préparation du match, l’aspect tactico-technique, le plan de jeu du match. »

Des absents de marque à signaler malgré tout

Christophe Galtier se félicite de pouvoir compter sur un groupe au grand complet. Il n’empêche, le LOSC ne présentera pas un effectif au grand complet face au Sparta Prague. En effet, Jérémy Pied est toujours blessé et ne pourra pas être aligné. Il en est de même pour l’international turc Zeki Celik. Enfin, Renato Sanches ne sera pas présent non plus. Bien qu’il soit en phase de reprise, l’international portugais est encore trop juste. Mais Christophe Galtier espère que, malgré ces absents, le club nordiste va obtenir sa qualification pour les 16es de finale de la Ligue Europa dès demain…













Par JOËL