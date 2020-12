LOSC : Les équipes probables contre le Sparta Prague en C3

Publié le 03 décembre 2020 à 11:50

Le LOSC peut assurer sa qualification en seizièmes de finale de la Ligue Europa en s'imposant face au Sparta Prague, ce jeudi (18h55). Mais les Lillois devront se méfier des Tchèques du Sparta Prague, en embuscade à la troisième place du groupe et qui reste sur deux succès convaincants contre le Celtic Glasgow.

Le LOSC doit se méfier du Sparta Prague

Après le nul concédé en Ligue 1 sur la pelouse de l'ASSE (1-1), le LOSC veut reprendre sa marche en avant en Ligue Europa. Mais attention, le Sparta Prague, troisième du groupe avec six points, garde toutes ses chances de qualification. "C'est une équipe redevenue performante en championnat et en Ligue Europa, a décrypté Christophe Galtier. Leur organisation varie. Ils ont joué contre nous en 4-4-2 alors qu'ils étaient habitués au 5-3-2. C'est comme ça qu'ils ont battu le Celtic deux fois (4-1, 4-1). Après, il y a ce qu'ils peuvent présenter et ce que nous devons mettre dans ce match-là en termes de rythme, de détermination, pour donner le maximum et faire en sorte d'être qualifiés jeudi soir. C'est un match décisif. Je ne sais pas si l'enjeu qui les anime peut aider. S'ils étaient éliminés, ils ne seraient pas venus avec leur onze majeur. On est tous logé à la même enseigne : on enchaîne les matches. Ils ont le droit d'espérer. Mais on ne doit pas penser à ce qui s'est passé au match aller", après la large victoire lilloise (4-1), marquée par un triplé de Yazici.

Les Lillois les mieux partis en Coupe d'Europe

Avec ses huit points et la tête du groupe H de Ligue Europa, le LOSC est très bien parti en Coupe d'Europe. Avec les éliminations du Stade Rennais, de l'OM et celle probable de l'OGC Nice, Lille OSC sera, avec le PSG probablement, la seule équipe française au second tour. Le LOSC est-il le porte étendard français en Europe ? "Je refuse que l'on pense ça, a répondu Christophe Galtier. Paris, Rennes, l'OM disputent une compétition très difficile. C'est dur aussi pour Nice. Quand on n'est pas souvent dans cette compétition, c'est difficile d'y revenir. Je ne suis pas le porte-parole des clubs français. La saison passée, on a vécu une saison difficile en Ligue des champions (un point). Même quand on était bien dans le jeu, on n'arrivait pas à gagner des matches. On a envie de se qualifier en seizièmes de finale. C'est l'objectif défini par mon président et accepté par le groupe. On espère tous retrouver des ambiances dans les stades fin février. Et vivre des grands moments chez nous et à l'extérieur. On a 8 points. On n'est pas qualifiés. J'espère qu'on aura la chance de l'être ce jeudi soir." Rendez-vous à 18h55 pour le coup d'envoi de LOSC - Sparta Prague.

Les compositions probables de LOSC - Sparta Prague

L'équipe probable du LOSC selon L'Equipe : Maignan - Bradaric, Botman, Fonte, Djalo - Bamba, Xeka, André, Aurajo - David, Yazici.

L'équipe probable du Sparta Prague selon L'Equipe : Nita - Krejci, Celustka, Plechaty - Hanousek, Travnik, Pavelka, Dockal, Vindheim - Julis, Moberg-Karlsson.













Par Matthieu