FC Nantes Mercato : Une recrue estivale poussée vers la sortie

Publié le 03 décembre 2020 à 17:35

Le FC Nantes est dans le dur depuis le début de la saison et les supporters ont de plus en plus de mal à accepter cette situation. Les fans nantais ont donc décidé de faire le ménage au sein de l’effectif de Christian Gourcuff afin de le rendre plus performant. Un flop défensif est déjà pointé du doigt.

Quelle défense centrale pour le FC Nantes ?

Le FC Nantes produit des résultats en dents de cette saison. Pour les supporters, le moment est venu de mettre la pression pour que leur club de coeur soit plus régulier. Un objectif qui passe par une revue de l’effectif, à tous les compartiments de jeu. Concernant la défense centrale, plus de 700 supporters du FC Nantes interrogés par le compte Podcast Nantes sont rassurés par les performances du tandem Pallois – Girotto, auteur d’une bonne saison 2019-2020. En cas d’indisponibilité d’un joueur de ce duo, les supporters canaris suggèrent à Christian Gourcuff de mettre en confiance Thomas Basila. Ils sont convaincus que les différentes associations entre ces trois joueurs peuvent garantir une défense centrale solide au club de la Cité des Ducs.

Jean-Charles Castelletto snobé par les supporters

Reste un défenseur central, en la personne de Jean-Charles Castelletto. Arrivé libre du Stade Brestois cet été, il est censé concurrencer Nicolas Pallois et Andrei Girotto. Mais à l’épreuve de la pelouse, le défenseur camerounais ne s’est pas vraiment montré à la hauteur des attentes placées en lui. Mais alors qu’il semble désormais convaincre Christian Gourcuff qui l’a titularisé lors des deux derniers matchs du FC Nantes (contre le FC Metz et l’OM), Jean-Charles Castelletto est clairement poussé à la sortie par les fans. Seuls 15% des sondés estiment que l’ancien Brestois mérite une place dans le onze nantais. Reste à voir quelle décision Waldemar Kita et son staff vont prendre pour Jean-Charles Castelletto durant le mercato hivernal…













Par JOËL