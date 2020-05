FC Nantes Mercato : Castelletto, 2e recrue officielle !

Le mercato n'a pas encore ouvert ses portes que le FC Nantes a déjà officialisé deux renforts. Aujourd'hui, Jean-Charles Castelletto est un nouveau canari.

Jean-Charles Castelletto à Nantes jusqu'en 2023

Hier, c'est Moses Simon qui devenait Nantais, les Canaris ont levé les 5 M€ équivalents à son option d'achat. Aujourd'hui, le club signe déjà sa deuxième recrue avec l'arrivée du défenseur central Jean-Charles Castelletto, libre de tout contrat. Le transfert sera entériné le 1er juillet puisque son contrat avec Brest expire le 30 juin. Il s'engagera avec le FC Nantes pour une durée de 3 ans, soit jusqu'en 2023. L'international camerounais (1 sélection en 2017), viendra épauler Nicolas Pallois et Andrei Girotto en défense centrale, un poste très peu achalandé la saison dernière.

Jean-Charles Castelletto a disputé 24 rencontres du Stade Brestois cette saison, et présente l'avantage d'être ultra polyvalent puisqu'il a occupé tous les postes de la défense, même si c'est en défense centrale qu'il a été le plus utilisé. Après avoir assuré le maintien avec Brest, le joueur de 25 ans va donc vivre une deuxième saison consécutive en Ligue 1, et compte 6 saisons de Ligue 2 avec Auxerre, le Red Star et Brest. Comme pressenti, Castelletto devrait être accompagné de Pedro Chirivella.