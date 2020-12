OM Mercato : Contrat d’Amavi, Villas-Boas lâche des indices

Publié le 03 décembre 2020 à 23:59

En fin de contrat à l’ OM en juin 2021, Jordan Amavi a été interrogé sur la question de son avenir dans la cité phocéenne ce jeudi, en conférence de presse. Le défenseur a caché son jeu, mais André Villas-Boas a lâché des indices.

OM : Jordan Amavi flou sur son futur à Marseille

L’ OM affronte le Nîmes Olympique aux Costières, vendredi (21h), en ouverture à la 13e journée de Ligue 1. Un rendez-vous important que Jordan Amavi a évoqué devant les médias. En marge des questions sur le déplacement de l’Olympique de Marseille dans le Gard, le défenseur a été questionné sur une possible prolongation de son contrat qui expire dans un peu plus de six mois. « Je ne m'avancerai pas dessus », a-t-il lâché, gardant ainsi le suspense sur son avenir. Relancé sur la même question concernant son futur, l’arrière latéral gauche s’est montré agacé. « Ça ne me fait pas gamberger », a-t-il glissé, avant de poursuivre sans rien dévoiler. « On verra quand ce sera le moment d'en parler. Je porte le maillot de l'OM, c'est ce qui m'importe […]. Peut-être que le coach compte sur moi. Je n'en ai pas forcément parlé avec lui », a déclaré Jordan Amavi.

Olympique de Marseille : Villas Boas confirme des négociations

Contrairement à Jordan Amavi, André Villas-Boas a donné plus d’informations sur la situation du joueur de 26 ans. Il a annoncé des négociations en vue de sa prolongation. « Pablo Longoria (Directeur sportif) parle avec son entourage sur la possibilité de le prolonger. J’espère qu'on peut trouver un accord avec lui et que ça se fera […] C'est un joueur sur qui on compte avec un bon état d'esprit… », a indiqué l’entraineur de l’OM. Jordan Amavi est critiqué pour ses interventions musclées qui ont souvent coûté cher à son équipe. Comme son expulsion contre le PSG, en septembre dernier, lors de la 3e journée de Ligue 1.

Il avait ensuite écopé de trois matchs de suspension. Selon André Villas-Boas qui a défendu Jordan Amavi, ce sont « des erreurs qui peuvent arriver à tout le monde ». Le natif de Toulon est arrivé à l’Olympique de Marseille en juillet 2018, en provenance d’Aston Villa, contre un montant de 10 M€. En presque 2 saisons et demie, il a disputé 117 matchs avec l'OM, pour 3 buts et 10 passes décisives.













Par ALEXIS