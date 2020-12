OM Mercato : Vilas-Boas indique la sortie à Luis Henrique

Publié le 03 décembre 2020 à 21:30

En quête d’un buteur pour concurrencer Dario Benedetto, l’ OM a finalement recruté Luis Henrique durant le mercato estival. Dans des propos relayés ce jeudi par L’Équipe, André Villas-Boas, entraîneur de l’Olympique de Marseille, est loin d’être convaincu par le jeune Brésilien.

OM : Luis Henrique peut-il inquiéter Dario Benedetto ?

Après une saison 2019-2020 aboutie, Dario Benedetto avait du mal à trouver le chemin des filets cette saison. Sentant l’Argentin en panne de réussite, André Villas-Boas a demandé à Pablo Longoria de recruter un second buteur lors du dernier mercato estival. Après avoir multiplié les pistes, à savoir celles menant à l'Ivoirien El Bilal Touré (18 ans, Stade de Reims), au Mexicain José Juan Macias (21 ans, Chivas Guadalajara), l'Uruguayen Darwin Nuñez (21 ans, transféré d'Almeria à Benfica en août) et le Colombien Luis Suarez (23 ans, Grenade, mais appartenant à Watford), le directeur du football de l’ OM a finalement engagé Luis Henrique, ex-joueur de Botafogo, contre un chèque de 8 millions d’euros. Le prodige brésilien a été présenté comme un attaquant polyvalent à l’aise à l’aile gauche ainsi que dans l’axe de l’attaque. Mais à l’épreuve de la pelouse, la pépite de 18 ans ne présente pas ce profil aux yeux de son coach d’André Villas-Boas.

André Villas-Boas tacle sévèrement le Brésilien

Le technicien portugais voulait un avant-centre de formation pour renforcer l'attaque marseillaise. Mais l’ OM, n'ayant pas les moyens financiers de signer l’oiseau rare, s'est deporté sur Luis Henriquequi n'offre aucune des garanties ciblées. L'entraîneur portugais s’est vite aperçu que le Brésilien ne pourrait pas évoluer au poste d’avant-centre à l'Olympique de Marseille. « On a manqué un neuf de référence, on s'est raté car Luis Henrique ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position », a regretté le coach de l’ OM avant d’insister : « On a fait une erreur. » Pour le coach de 43 ans, l’erreur de recrutement de Luis Henrique devrait être réparée durant le mercato hivernal. « On va peut-être faire quelque chose en janvier pour régler ça », a espéré l’ancien manager de Chelsea.













