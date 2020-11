OM Mercato : Luis Henrique déjà poussé vers la sortie ?

Publié le 24 novembre 2020 à 10:40

Plus la saison avance, plus l'OM se rend compte de ses faiblesses en attaque. Avant d'affronter le FC Porto, mercredi (21h) en Ligue des champions, l'Olympique de Marseille n'a marqué aucun but en C1 cette saison et en Ligue 1, le club a marqué 12 buts : quatre équipes seulement font pire. Et l'une des recrues hivernales pose question...

À l'OM, une véritable erreur de casting révélée ?

L'OM est à la peine offensivement. Les Olympiens n'ont marqué que 12 buts en Ligue 1, après neuf matches, et aucun en Ligue des champions après trois rencontres. Un bilan famélique, qui n'empêchent pas les Marseillais de pointer à la 6e place du championnat et à six points du PSG, avec deux matches en moins. Mais les dirigeants de l'OM ont bien l'intention de renforcer le secteur offensif d'André Villas-Boas au mercato hivernal. Plusieurs pistes sont étudiées. La première concerne Olivier Giroud. L'attaquant des Bleus est en manque de temps de jeu à Chelsea et veut absolument jouer au maximum pour assurer sa place à l'Euro 2021. L'OM est également sur l'attaquant du Stade de Reims, Boulaye Dia, deuxième meilleur buteur de Ligue 1 derrière Kylian Mbappé. Enfin, une troisième solution est étudiée en la personne de Nicolas de Préville, pas vraiment motivé à l'idée d'une prolongation du côté des Girondins de Bordeaux.

Luis Henrique n'a pas le niveau

Car à l'OM, le niveau des attaquants interpelle. Notamment le cas du jeune Brésilien Luis Henrique, recruté cet été pour environ 8 millions d'euros. L'ancien de Botafogo est décriée en interne, comme le révèle La Provence et L'Equipe. "Beaucoup n'ont pas compris que le club dépense autant pour un Brésilien de 18 ans. Il a intérêt à être bon", lâchait une source interne au quotidien régional. Sauf que Luis Henrique n'a disputé que 42 minutes sous les couleurs de l'OM depuis le début de saison et n'a pas débuté un match. Et à l'entraînement, ses performances ne semblent pas plaire non plus. Au cours d'une opposition entre l'équipe première et la réserve, constituée des meilleurs jeunes marseillais, la performance de Luis Henrique a étonné. "Le Brésilien s'est fait bouger, a provoqué peu de différences, a multiplié les mauvais choix, quand certains en face étaient plus en osmose avec la force collective", écrit le quotidien sportif. Si un temps d'adaptation est nécessaire au jeune joueur, à l'OM, on commencerait à perdre patience. L'idée d'une porte de sortie à l'occasion des prochaines fenêtres de mercato pourrait faire son chemin...













Par Matthieu