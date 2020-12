OM : Le petit cadeau de Villas-Boas à ses joueurs après Nîmes

Publié le 05 décembre 2020 à 23:14

En allant s’imposer à Nîmes (0-2), l’ OM a réalisé une bonne action sur le plan comptable. André Villas-Boas, l'entraîneur du club phocéen, n'a pas manqué d’applaudir ses joueurs pour ce succès très important pour la suite de la compétition.

OM : le double visage depuis

L’ OM réalise un parcours constaté depuis le début de cette saison 2021. Pour son grand retour en Ligue des champions après sept ans d’absence, l’Olympique de Marseille a terriblement déçu supporters et observateurs du ballon rond. À l’issue des 5 premiers matchs de la phase de poules, le club phocéen a enregistré 4 défaites et 1 victoire. Les Marseillais sont derniers du groupe C avec 10 buts encaissés et 2 buts marqués. L’ OM peut encore se qualifier en Ligue Europa. Mais pour cela, il faudra faire un résultat sur la pelouse de Manchester City la semaine prochaine avec l'espoir d'une défaite de l’Olympiakos face au FC Porto.

En revanche, en Ligue 1, sans être brillant dans son jeu, le club olympien est performant sur le plan comptable. Vainqueur de Nîmes Olympique vendredi soir, en ouverture de la 13e journée de Ligue 1, l’ OM est maintenant à 5 victoires de suite en championnat. Malgré deux matchs en moins (contre le RC Lens et l’OGC Nice), les Marseillais talonnent les tenants du podium et seront même premiers en cas de succès lors de ces deux rencontres en retard.

André Villas-Boas accorde un week-end de repos à ses hommes

L’entraîneur phocéen, reconnaissant pour le succès de son équipe à Nîmes, a fait un geste à l'endroit de ses joueurs. Selon L’Équipe, le coach de l’ OM a félicité ses joueurs dans les vestiaires en soulignant l’importance de cette victoire. Il a ensuite accordé un week-end de repos. Dès lundi, les joueurs reviendront à l'entraînement puisqu'ils doivent préparer le match face à Manchester City, comptant pour la 6e et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions.













Par JOËL