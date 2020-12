OL Mercato : Rudi Garcia justifie la baisse de régime d'une recrue

Publié le 06 décembre 2020 à 09:00

À la veille du déplacement de l’Olympique lyonnais à Metz, Rudi Garcia a évoqué les difficultés de Bruno Guimaraes. Impérial à ses débuts avec l’ OL, le milieu brésilien peine à retrouver son meilleur niveau depuis la reprise des compétitions.

OL : Rudi Garcia vole au secours de Guimaraes

Arrivé en février, Bruno Guimaraes s’est vite imposé dans l’effectif de l’Olympique lyonnais. Le milieu brésilien est devenu un titulaire indiscutable quelques semaines après sa signature à Lyon. Depuis la reprise des compétitions, bon nombre d’observateurs estiment que le milieu lyonnais ne rayonne plus comme à son arrivée. Avant d’affronter le FC Metz (21h), Rudi Garcia a évoqué les difficultés de sa recrue hivernale. Laquelle a tout de même débloqué son compteur but lors de la dernière journée contre Reims (victoire 3-0). « Il a été plus que performant à son arrivée. Il avait ébloui le Parc OL face à la Juventus. Il a bonifié le jeu de l’équipe. Il y a aussi un temps d’adaptation qu’il a connu un peu plus tard. Il a eu une tendinite au genou. Il n’a peut-être pas joué librement. C’est un peu logique que les joueurs ne soient pas tout le temps à leur top », a expliqué le technicien lyonnais.

Le message d’espoir de Guimaraes

Avant le déplacement à Metz, Bruno Guimaraes avait également confirmé sa baisse de régime. « Quand je suis arrivé, j’ai fait des matches extraordinaires. Après, il y a eu des moments compliqués avec le Covid, le manque d’entrainement », avait-il confié selon les propos relayés par le site du club. Buteur contre Reims, le Brésilien espère engranger la confiance pour revenir à son meilleur niveau. « Maintenant j’ai retrouvé de la confiance avec le coach et Juninho. Je suis heureux de retourner à Metz où j’ai joué mon premier match. C’est un match important pour la suite du championnat », a poursuivi le milieu de l’ OL. Malgré sa mauvaise passe, l’international auriverde (1 sélection) garde la confiance de Rudi Garcia. Le natif de Rio a disputé 11 matchs de Ligue 1, dont 7 titularisations.













Par Ange A.