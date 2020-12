OL : Un retour et une absence pour Rudi Garcia contre Metz

Publié le 06 décembre 2020 à 06:30

L’Olympique lyonnais se déplace sur la pelouse du FC Metz ce dimanche. Pour cette rencontre, l’ OL enregistre un grand retour. Seule une absence est à déplorer dans l’effectif de Rudi Garcia.

Un renfort de poids pour l’ OL contre le FC Metz

Fort de ses trois succès de rang en Ligue 1, l’Olympique lyonnais affronte le FC Metz ce dimanche (21h) à Saint-Symphorien. En cas de nouvelle victoire, l’ OL reviendrait à deux points du Paris Saint-Germain. Pour cette rencontre, Rudi Garcia pourra de nouveau compter sur Houssem Aouar. Le milieu de terrain avait été écarté pour des raisons disciplinaires lors de la dernière sortie de Lyon. Il lui était reproché son attitude après la victoire contre Angers (0-1). Sa suspension purgée, l’international tricolore est de retour dans le groupe des Gones. Contre Metz, Lyon sera privé de Thiago Mendes. Le milieu brésilien est suspendu pour cette rencontre. Outre cette absence, c’est avec un groupe quasi complet que Rudi Garcia se rend en Moselle.

Dernière répétition avant Paris ?

Cette rencontre est importante pour les Lyonnais à plus d’un titre. En cas de succès, l’ OL maintiendrait la pression sur le PSG, son prochain adversaire en championnat. Il importe donc pour Lyon de garder le contact avant de se rendre au Parc des Princes le 13 décembre prochain. En cas de nouveau succès contre les Parisiens, les Lyonnais prendraient la tête du championnat. Ce qui constitue une motivation de plus pour les Gones. Côté messin, les hommes de Frédéric Antonetti veulent mettre fin à une disette de trois matchs sans victoire. L’entraîneur des Grenats enregistre les retours des milieux Habib Maïga et Warren Tchimbembé pour ce choc. Il ne pourra pas compter sur Lamine Gueye touché vendredi à l’entraînement.

Le groupe de Lyon contre Metz :

Lopes, Pollersbeck - Bard, Benlamri, Denayer, Marcelo, Dubois, De Sciglio, Dubois, Cornet - Aouar, Guimaraes, Caqueret, Jean Lucas, Paqueta - Dembélé, Depay, Cherki, Kadewere, Toko Ekambi













Par Ange A.