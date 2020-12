ASSE : Claude Puel glisse un tacle à Bouanga après Dijon

Publié le 07 décembre 2020 à 07:00

L’ASSE a de nouveau été tenu en échec dimanche par le Dijon FCO. Claude Puel n’est pas satisfait de la performance de ses attaquants. Il en veut notamment à Denis Bouanga.

Claude Puel se paie Denis Bouanga après le nul contre Dijon

L’AS Saint-Étienne a raté l’occasion de revenir au classement. Opposée à la lanterne rouge, l’ASSE n’a ramené qu’un nul de Dijon (0-0). S’il a exprimé sa frustration après la rencontre, Claude Puel a également eu des mots durs à l’endroit de ses attaquants. Le coach des Verts n’a pas particulièrement apprécié la prestation de Denis Bouanga. « Denis par exemple doit rentrer beaucoup plus vite sur son défenseur de façon à jaillir et venir apporter ses qualités. Il ne faut pas attendre les ballons, on doit corriger ça. Ce n’est pas propre à ce soir, on ne découvre pas cette situation après Dijon. On manque de ressenti dans la surface. Romain Hamouma quand il est dans l’axe, arrive à sentir les choses », a déploré le technicien castrais selon les propos rapportés par But Football Club.

La série noire de Bouanga

Contre le Dijon FCO, Denis Bouanga est de nouveau resté muet en championnat. L’attaquant gabonais n’a plus fait trembler les filets adverses depuis près de trois mois. Sa dernière réalisation remonte au 17 septembre et un succès sur la pelouse du Vélodrome contre l’OM (0-2). Cette victoire est également la dernière de l’AS Saint-Étienne en championnat. L’ASSE reste désormais sur neuf matchs sans succès en Ligue 1. Après la leçon de Claude Puel, les supporters stéphanois espèrent que Bouanga et les siens retrouveront le droit chemin. Saint-Étienne (15e) sera de nouveau d’attaque vendredi contre le SCO Angers (7e).













Par Ange A.