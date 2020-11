ASSE Mercato : Pourquoi Slimani ne viendra pas chez les Verts

Publié le 17 novembre 2020 à 09:15

L'ASSE reste sur une série de six défaites consécutives en Ligue 1 et veut enrayer cette mauvaise dynamique après la trêve. Ensuite, il faudra penser à se renforcer au mercato hivernal et les dirigeants stéphanois se penche sur le cas Islam Slimani, actuellement à Leicester. Un doux fantasme pour les Verts...

À l'ASSE, l'attaque en berne

Après dix journées de Ligue 1, l'ASSE pointe à la 15e place du classement de Ligue 1 et glisse toujours un peu plus. Si le dernier match avant la trêve internationale, face à l'OL, s'est lui aussi soldé par une défaite (1-2), il fut encourageant pour les Verts. Mais avec seulement dix buts marqués depuis le début de saison, l'attaque de l'AS Saint-Etienne est en berne et seul les Girondins de Bordeaux et Dijon FCO font pire actuellement. Claude Puel cherche donc un renfort offensif à l'approche du mercato hivernal, après l'échec du transfert de M'Baye Niang lors de la précédente fenêtre. Car le possibilité de l'entraîneur des Verts sont limités, notamment après le départ pas totalement comblé de Loïs Diony. Romain Hamouma n'est pas un pur 9, malgré son replacement dans l'axe, et aucun véritable buteur de métier figure dans les rangs stéphanois.

Islam Slimani pisté, mais...

Ainsi, les recruteurs de l'ASSE étudient déjà les options qui se présentent à eux pour le mercato hivernal. Et c'est vers un club qu'ils connaissent bien depuis cet été, Leicester City, en raison du transfert de Wesley Fofana, que leurs regards se portent. L'ancien Monégasque Islam Slimani est dans le dur en Angleterre. Après une bonne saison l'an passé à l'AS Monaco (neuf buts, sept passes décisives en 19 matches), Slimani est retourné en Angleterre où il n'a disputé que 19 minutes cette saison. Mais il y a un hic pour la venue de l'Algérien de 32 ans : il est beaucoup trop cher pour l'ASSE. L'Equipe révèle que l'attaquant émarge à 380 000 euros brut par mois. C'est le double de Ryad Boudebouz, l'un des joueurs les mieux payés à l'AS Saint-Etienne, avec 190 000 euros brut mensuels estimés. Les Verts, qui ont dégraissé tout l'été et cherchent toujours à se débarrasser des gros salaires de Stéphane Ruffier (180 000 euros par mois) et Wahbi Khazri (210 000 euros par mois). Même en prêt, la venue de Slimani semble donc totalement irréalisable pour les Verts.













Par Matthieu