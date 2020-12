OM : Absences et retours, le point de Villas-Boas avant City

Publié le 08 décembre 2020 à 16:30

L'OM joue sa qualification en Ligue Europa sur la pelouse de Manchester City, mercredi (21h), à l'occasion de la dernière journée de Ligue des champions. Les joueurs d'André Villas-Boas ont un gros défi à relever et veulent finir leur aventure en C1 sur une bonne note, après quatre premiers matches catastrophiques.

Deux échéances importantes pour l'OM de Villas-Boas

Après une belle semaine ponctuée de trois victoires, contre le FC Nantes (3-1), l'Olympiakos (2-1) et Nîmes (2-0), l'OM aborde une semaine tournant pour son avenir. À commencer ce mercredi (21h) par un duel face à Manchester City, avant de recevoir l'AS Monaco samedi (17h), pour un choc de Ligue 1."Les deux matchs sont importants, a reconnu l'entraîneur André Villas-Boas en conférence de presse. On veut sortir la tête haute de la Ligue des Champions. Si je vais faire des changements mercredi, c'est pour éviter des blessures avec l'enchaînement des matches." On peut donc s'attendre à un OM tout juste remanié contre City.

Un forfait majeur avant Manchester City

Malheureusement, l'accumulation des matches commencent à se payer à l'OM. "Il reste encore cinq matchs avant la trêve. Hier (lundi), on a eu un petit souci avec Amavi, a révélé André Villas-Boas. On doit faire attention avec l'enchaînement des matches. On peut avoir un peu de changement, mais pas trop, car City est une grosse équipe." C'est déjà trop tard pour Jordan Amavi. "C’est un souci musculaire. Pour Monaco, on reste à 50/50 mais pas pour ce match. Amavi est donc forfait, il n’a pas participé à l’entraînement. Il a eu une alerte musculaire. Et ce n'est pas sûr qu'il puisse revenir pour Monaco. Je prends les matchs petit à petit. Et je ne veux pas trop risquer avec le danger de blessures", a conclu AVB, qui pourra néanmoins profiter du retour de Nemanja Radonjic, courtisé en Angleterre, pour le match contre l'AS Monaco.













Par Matthieu