OM Mercato : Un départ qui va rapporter gros dès cet hiver

Publié le 07 décembre 2020 à 12:30

L'OM est sur une excellente série après sa nouvelle victoire maîtrisée sur la pelouse du Nîmes Olympique, vendredi (2-0), lors de la 13e journée de Ligue 1. L'effectif d'André Villas-Boas commence à trouver son équilibre et une certaine stabilité alors que le secteur offensif se réveille en parallèle.

Les bonnes nouvelles offensives de l'OM

Ça va beaucoup mieux à l'OM. Les joueurs d'André Villas-Boas ont enchaîné une cinquième victoire consécutive en championnat, cette fois sur le terrain de Nîmes (2-0), et reste dans la course aux places de tête en Ligue 1. Quatrième avec deux matches en retard et à quatre points du PSG, l'Olympique de Marseille est un potentiel leader en puissance. Et les signaux passent un à un au vert. L'attaque de l'OM, en berne jusqu'alors, se réveille. Les Marseillais ont inscrit sept buts en trois matches et ont vu Dario Benedetto récidiver à Nîmes après avoir inscrit sa première réalisation de la saison la semaine dernière contre le FC Nantes (3-1). Autre bonne nouvelle : entré en jeu en fin de match, Valère Germain a lui aussi trouvé la faille. C'est donc tout le secteur offensif de l'OM qui sourit aujourd'hui, après avoir fait grise mine pendant des semaines.

Une bonne affaire en vue au mercato

De quoi donner des idées aux dirigeants de l'OM pendant le mercato hivernal. Pablo Longoria recherche toujours un attaquant d'appoint, après les propos d'André Villas-Boas sur le cas Luis Henrique. Le coach portugais avait expliqué que l'Olymique de Marseille avait "fait une erreur" avec le joueur brésilien recruté 8 millions d'euros au mercato estival. "On a manqué un neuf de référence, on s'est raté car Luis Henrique ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On va peut-être faire quelque chose en janvier pour régler ça", avait ajouté AVB. Mais pour cela, l'OM doit libérer de la place sur sa masse salariale et faire entrer de l'argent de ventes qui tiennent à coeur à Frank McCourt.

Ainsi, l'OM pourrait bien se séparer de son milieu offensif, Nemanja Radonjic. Selon la presse anglaise, notamment le Mirror et le Sun, le Serbe intéresse très fortement plusieurs clubs de Premier League. Parmi eux, West Ham et Southampton se seraient déjà positionnés pour le joueur de 24 ans. Sous contrat avec l'Olympique de Marseille jusqu'en juin 2023, Nemanja Radonjic est très peu utilisé par André Villas-Boas, qui ne l'a titularisé que deux fois cette saison. N'entrant pas dans les plans, l'ailier pourrait quitter Marseille pour l'Angleterre dès le mercato hivernal. Évalué à 5,5 millions d'euros, Nemanja Radonjic pourrait rapporter beaucoup plus à l'OM, compte tenu des moyens des clubs anglais. Une somme de 10 à 15 millions d'euros est évoqué. Une très bonne affaire pour l'OM.













Par Matthieu